AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil\'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil'de esnaf ve vatandaşlarla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ziyaretinde esnaf, vatandaş, muhtar ve kamu kurum yetkilileriyle görüştü. İlçedeki talep ve projeleri inceleyen Açıkkapı, sahada vatandaşla doğrudan temasın önemini vurguladı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesini ziyaret etti.
İlçe teşkilat üyeleri ve yerel yöneticilerin de katıldığı ziyarette Açıkkapı, esnaf, vatandaşlar, muhtarlar ve kamu kurum yetkilileriyle bir araya gelerek ilçedeki talepleri ve projeleri inceledi.
Saha çalışmalarının ve vatandaşla doğrudan temasın önemine değinen Açıkkapı, "Elazığ'ımızın her bir köşesinde, Baskil'imizde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan Elazığ'ımıza ve ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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