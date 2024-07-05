AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi

AK Parti Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamaları teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sonuçlar Ankara'ya iletilerek yeni ilçe başkanları belirlenecek.

05.07.2024 16:55
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AK Parti Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarının teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, temayül yoklamalarının AK Parti Bursa Milletvekili ve İl Koordinatörü Ayhan Salman, Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Yasir Çelik, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teşkilat mensuplarının, ilçe başkanı görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandığı kaydedilerek, "Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere genel merkeze iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin temayül yoklamalarını, teşkilatın yoğun ilgisiyle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "İlçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreç sıkıntısız şekilde devam ediyor. Genel merkezimiz temayül sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde kararını verecek." dedi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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