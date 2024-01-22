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AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Eskişehir Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Eskişehir Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez ile beraberindeki heyetin, Eskişehir Ticaret Odası'nı (ETO) ziyaret ettikleri bildirildi. Ziyarette, ETO Başkanı Metin Güler'in belediye başkanı adaylarına üyelerin taleplerini ve iş dünyasının sorunlarını aktardığı belirtildi. Milletvekilleri Gürcan ve Dönmez, Eskişehir'in sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Eskişehir Ticaret Odası\'nı Ziyaret Etti
22.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:18
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AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez ile beraberindeki heyetin, Eskişehir Ticaret Odası'nı (ETO) ziyaret ettikleri bildirildi.

ETO'dan yapılan açıklamada, Gürcan ve Dönmez'in gerçekleştirdiği ziyarette, ETO Başkanı Metin Güler'in odaya gelen tüm belediye başkanı adaylarına üyelerin taleplerini ve iş dünyasının sorunlarını aktardığı belirtildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ziyarette yaptığı konuşmada, Eskişehir'in, şehirde yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da şehre katkı sağladığını dile getirdi.

Eskişehir'deki sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gürcan, yerel seçimlerde kentin kaderini Eskişehirlilerin çizeceğini kaydetti.

Milletvekili Gürcan hem Eskişehir'de hem de Ankara'da iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise iş dünyasına kapılarının her zaman açık olduğunu ve iş dünyasıyla sürekli bir araya geldiklerini kaydederek, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun da iş dünyasından biri olduğunu aktardı.

Eskişehir'in sorunlarının ortak akılla çözülebileceğini belirten Dönmez, kentte bu ortak aklı sağlayabileceklerini umduklarını dile getirerek, ortak akılla yapılan her işin halk tarafından daha çabuk kabul edildiğini ifade etti.

Ziyarette, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve beraberindeki heyet ile ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, ETO yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Eskişehir Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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