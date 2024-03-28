AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Bu milletin sezgileri güçlüdür

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu millet başka bir millet. Gerçekten sezgileri güçlüdür. Sandığa giderken muhakeme yapar. Kıymetli oyunu, hiç olsun diye kullanmaz. Muhasebe yapar, eleştirisini yapar, söyler ama kime vekalet vereceğini iyi tespit eder. Projesi, vizyonu olana, Türkiye'ye dair kaygısı, derdi olana, ter dökene yetkiyi verir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Maltepe İlçe Teşkilatınca bir otelde organize edilen iftar programında konuşan Yazıcı, "Ülkücü kardeşlerim" diyerek selamladığı MHP teşkilatının ramazanını kutladı.

Oruç tutmanın bir anlamda empati yapmak olduğunu dile getiren Yazıcı, "Bir düşünün, Gazze'yi düşünün. Gazze'de İsrail'in devlet terörü faaliyetleri çerçevesinde kadın, çocuk demeden 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliam devam ediyor." diye konuştu.

Yazıcı, insanlığın ortak değerleri olduğunu, bunların başında da yaşama hakkının geldiğini belirterek, Filistinlilerin bu haktan bile mahrum bırakılmak istendiğini kaydetti.

"Bu milletin sezgileri güçlüdür"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik çalışmalara da değinen Yazıcı, Cumhur İttifakı'nı bir araya getiren değerlerin olduğunu, zamana ve olaylara göre asla farklı konuşmayacaklarını söyledi.

Önceki yıl yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi halinde ülkenin ne gibi risklerle karşı karşıya kalacağının düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu millet başka bir millet. Gerçekten sezgileri güçlüdür. Sandığa giderken muhakeme yapar. Kıymetli oyunu, hiç olsun diye kullanmaz. Muhasebe yapar, eleştirisini yapar, söyler ama kime vekalet vereceğini iyi tespit eder. Projesi, vizyonu olana, Türkiye'ye dair kaygısı, derdi olana, ter dökene yetkiyi verir. İnşallah 31 Mart günü de hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde hem de Maltepe'de Cumhur İttifakı'nın adaylarına bu millet yetki verecek."

Yazıcı, oy hakkının kutsal olduğunun altını çizerek, milletin basiretine sonuna kadar güvendiğini aktardı.

Sorunsuz bir Türkiye olduğu iddiasında bulunmadıklarını dile getiren Yazıcı, "Ama çok büyük kazanımların altına imza attık. Ülkeyi, bulunduğu coğrafya itibarıyla, stratejik konumuna uygun araç gereçle donatır hale geldik. Caydırıcılığını artırdık. Bu, ülkemizin bölünmez bütünlüğü açısından hayati öneme sahip." dedi.

Yazıcı, hayat pahalılığı ve enflasyonun bir gerçek olduğunu ve bu konunun hem Cumhurbaşkanı hem hükümet hem de parlamentonun gündeminin ilk sırasında yer aldığını söyleyerek, "İnşallah hedefimiz, izlediğimiz ekonomik politikalarla enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek" ifadelerini kullandı.