AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Nasıl bir Türkiye devraldığımızı ve bugün hangi hedeflere yeniden yelken açtığımızı ne olur unutmayalım." dedi.

03.11.2024 19:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Nasıl bir Türkiye devraldığımızı ve bugün hangi hedeflere yeniden yelken açtığımızı ne olur unutmayalım." dedi.

Karaaslan, Ladik ile Havza'da partisinin ilçe kongrelerine katıldı.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata gönderdiği selamı ileterek sözlerine başladı.

Erdoğan ile 22 yıldır yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Karaaslan, "AK Parti'nin en büyük gücü vatandaşla kurduğumuz iletişimdir. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Dünyada mazlumun sesi olan bütün dünya Müslümanlarının umudu Cumhurbaşkanımızı unutmayın. Birlik ve beraberliğimizden ayrılmayın." dedi.

Mevcut başkan Celal Tuzcu'nun sağlık sorunları nedeniyle aday olmadığı kongrede Erkan Şahin, tek aday olarak girdiği seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Havza'da Belediye Kültür Merkezi'ndeki kongrede ise Karaaslan, 3 Kasım 2002 tarihinin önemine işaret ederek "Bugün aradan geçen 22 yıla rağmen aynı şevkle, aynı heyecanla, aynı duygular ile burada olmak işte AK Parti'mizin gücünü, milletimiz ile kurduğu iletişimi gösteren en önemli etkenlerdendir. Nerden başladığımızı unutmayalım. Nasıl bir Türkiye devraldığımızı ve bugün hangi hedeflere yeniden yelken açtığımızı ne olur unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, TUSAŞ saldırısını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi Ankara'da, TUSAŞ'ta. Binlerce genç mühendisin çalıştığı, Türkiye'nin gurur, gözbebeğimiz bir kurumumuza gerçekleşti üstelik bu saldırı. Bu hain saldırıya en büyük cevabı yine saldırıdan birkaç gün sonra Gökbey helikopterimizin teslim törenini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşliğinde TUSAŞ'ta yaparak hep birlikte verdik. Ben bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Tek liste halinde kongreye katılan Aziz Pekşen, AK Parti Havza İlçe Başkanlığına getirildi.

Kongrelere, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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