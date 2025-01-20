AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Samsun İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katıldı Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti 2002'den bu yana Türkiye'yi bir dünya ülkesi haline getirdi." dedi.

Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Programda, gençlik kollarının çalışmalarına ilişkin çeşitli sinevizyon gösterimi yapıldı.

Samsun'da 4 Ocak'ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Samsun 8. Olağan Kongresi'ne ilgi gösteren partililere teşekkürlerini sunan Yılmaz, "Evvelsi gün Konya kongresi vardı. Konya kongresinde Cumhurbaşkanımıza Allah'a ısmarladık, ben Samsun'a geçiyorum bu akşam deyince, gençlik kolları kongremiz var deyince arkadaşlarımıza selamımı ilet dedi. Üzerimde bir selam var, size onu iletiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti'nin 23 yılda Türkiye'ye sağladığı kazanımların kimse tarafından tahmin edilemediğini belirterek, "AK Parti 2002'den bu yana Türkiye'yi bir dünya ülkesi haline getirdi, bir marka devlet haline getirdi, dünyanın imrendiği, sadece Orta Doğu'nun değil dünyanın marka ülkelerinden biri haline getirdi. Bunu AK Parti yaptı. AK Parti herhangi bir siyasi hareket değil. AK Parti bugün 11 milyon 131 bin üyesi olan ve kurulurken de milletin bağrında, milletine ihtiyaç duyarak kurulan bir siyaset hareketidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'AK Parti'yi millet kurdu, biz kurmadık, biz milletin isteğini yerine getirdik, belki de tabelasını biz astık' dedi." ifadelerini kullandı.

Sadece milletin kurduğu bir parti olmaktan öteye AK Parti'nin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim gençlik kollarındaki üye sayımız 1 milyon. Arkadaşlar ana muhalefet partisinin bir milyon üyesi yok biliyor musunuz Türkiye'de? AK Parti'nin 11 milyon 131 bin üyesi olduğu bir Türkiye'de ana muhalefet partisinin bir milyon bile üyesi yok. İşte milletin kurduğu sadece tabelasını kuranların astığı, yerli ve milli olan bir siyasi hareket olan AK Parti, gelecekte de Allah'ın izniyle ömrümüz olduğu sürece ülkemizi dünyanın çok daha iyi bir noktasına getirecek bir siyasi harekettir."

Yılmaz, AK Parti'yi AK Parti yapan iki temel öğenin gençlik kolları ve kadın kollarına verdiği önem olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gençliğe verdiği önemin en güzel göstergesi bugün Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Beyoğlu'nda ilçe başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanımız ilçe başkanlarının içinden çıkıp cumhurbaşkanlığı kademesine kadar geldi, işte AK Parti'yi AK Parti yapan kavramlar konuşulacak olursa en önemli içerik de buradan anlam kazanır diye düşünüyorum. Siyasetin malzemesi insandır ve insan da son derece duygularıyla birlikte hassas bir yaratıktır. İnsan kendisine tepeden bakılmayı, küçümseyeni anında hisseder. Sizden rica ediyorum, tevazuyu bırakmayın. Karşınızdaki insana değer verin. Bu değeri vermediğiniz zaman hemen anlar ve söylediklerinizin hiçbirinin bir değeri olmaz hale gelir. ikincisi konuşurken vatandaşın gözlerinin içine bakın, onunla bizzat göz teması kurun ve bu temasınızda samimi olduğunuzu ifade edin. Ne olur gayretli olun, bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben AK Parti gençliğinin bu ülkenin yapı taşı olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun."

AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve göreve seçilen AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş kongrede konuşma yaptı.

Kongreye, AK Partili belediye başkanları, il ve ilçe kademelerindeki parti yöneticileri ve partililer katıldı.