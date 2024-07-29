AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, " Gazze'de dökülen masum kanına İsrail ile birlikte bu soykırım ve katliama sessiz kalan ülkeler, hükümetler, siyasiler de ortak olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin geçmişinin "şan ve şerefle değil, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı, işlediği suçlar ve zulüm" ile yazıldığını ve hezeyanlarına devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in savaş ve soykırım kabinesinin Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan aşağılık benzetmesini lanetliyoruz. Gazze'de dökülen masum kanına İsrail ile birlikte, bu soykırım ve katliama sessiz kalan ülkeler, hükümetler, siyasiler de ortak olmuşlardır. İşte bu ortaklığa, işte bu zulme, işte bu soykırıma ortak olmayan, insanlığı vicdana, dünyayı adalet ve eşitliğe davet eden tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."