Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Emeklilerimize Verilen Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiye Tutarını 3 Bin TL'den 4 Bin TL'ye Çıkarıyoruz"

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması ile Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanlarının maaş zamlarını düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Buradaki muhatap merkezi PKK'dır ve onun devamındaki diğer gruplar ve oluşumlardır. Eğer silah bırakma noktasında ve 'Terörsüz Türkiye' ve şiddetten uzak bir bölge istiyorsak mutlaka bu tür yapılanmaların tamamının kendisini tasfiye etmesi ve silah bırakması gerekiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 18 maddeden oluşan Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını ifade etti.

Kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla oluşturulan düzenlemelerin yer aldığı teklife ilişkin Güler, şunları aktardı:

"Kanun teklifimizin 1 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleriyle sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216 a maddesinin 2'nci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun doldurulması amacıyla birinci maddemizi bu şekliyle düzenliyoruz. Çünkü yaklaşık 8 bin civarındaki sporcumuz bu desteklerle beraber sportif faaliyetlere devam ediyorlar. Bir izafiyet doğmaması için bu desteğimizi kanuni düzenleme olarak da kanun teklifimizde yer veriyoruz.

"Mükellef mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz"

Diğer maddelerimiz de serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları ve odalar birliğinin genel kurul toplantıları için üyelere taahhütlü posta ile çağrı yapılması iş yükü ve kaynak israfına yol açtığından bunu günümüzün gelişen teknolojik altyapı desteğiyle beraber taahhütlü posta yerine toplantı duyurularının odaların resmi internet sitesi üzerinden yapılmasını öngörüyoruz. Ayrıca meslek ruhsatına başkasına usulsüz olarak kullandıran veya başka meslek mensuplarının adını kullanarak işlem yapanlara da meslekten çıkarılma cezası getiriliyor. Disiplin cezalarının uygulanmasının kesinleşmesi sonrası başlayacağı düzenlenerek mükellef mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

"Yetki belgesiz taşımacılığa verilen cezalar, caydırıcı ve etkin hale getirilmekte"

Diğer maddemiz de 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yetki belgesiz taşımacılığa verilen cezalar, faaliyet alanı ve ihlal durumuna göre orantılı, caydırıcı ve etkin hale getirilmektedir. Ayrıca yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere de kademeli para cezası getiriyoruz ve suistimallerin önlenerek caydırıcılığın artırılması ve Maliye ve Hazine Bakanlığı'mızın herhangi bir gelir kaybına uğramamasını da hedefliyoruz.

Diğer bir kanun maddemizde, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle vergi incelemesine tabii tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresini en fazla 1 yıl ile sınırlandırarak 3 ayda bir gözden geçirme değerlendirmesini öneriyoruz. Böylece AYM'nin iptal etmiş olduğu karardaki gerekçeleri de karşılamış olacağız.

Türkiye Varlık Fonu'nun denetim raporlarının TBMM'ye sunulması ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin süreler değiştirilerek raporların daha etkin hazırlanması ve denetlenmesi ve TBMM'deki Plan Bütçe Komisyonu'nda daha etkin bir şekilde görüşmelerin yapılmasını da hedefliyoruz.

"Emeklilerin bayram ikramiyesi olan 3 bin TL tutarı, 4 bin TL tutarına çıkarıyoruz"

Şu anda halihazırda kullanılan doğum yardımı sistemi değiştirilerek doğum yardımı tutarlarının artırılması, ailelerimizin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanmasıyla ilişkin de düzenlemeyi burada öneriyoruz. Ocak ayının başında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Aile Bakanı'mızın açıklamaları vardı. Özellikle ülkemizdeki doğurganlık oranın düşmesi nedeniyle çocuk sayısını artırma noktasında desteklerimizin 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı; birinci çocuk için defaaten 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl süreyle 1500 TL, üç çocuk ve üçüncü çocuktan sonra da yine 5 yıl süreyle ödenecek 5 bin TL ödemeler başlamış idi. Burada da Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız bünyesinde bu çalışmaların kanuni düzlemde de karşılığına bu teklifte yer vermiş oluyoruz.

Emeklilerimize verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarını da yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengeleri de dikkate alınarak 3 bin TL tutarı 4 bin TL tutarına çıkarıyoruz. Ramazan ve kurban bayramlarında ödemek üzere. Yaklaşık 16.5 milyon emeklimiz var, bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini de dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Beyin başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlanmış oldu ve bu oran belirlenerek kanun teklifimizde yer verilmiş oldu."

"CHP Genel Başkanı Özel ve yanındaki heyetin konaklama gideri toplam 4 milyon 229 bin 415 TL"

Kanun teklifinin içeriğine ilişkin açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta grup toplantısında geçtiğimiz dönem AK Parti yönetiminde olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dile getirdiği yolsuzluk iddialarına dair şunları söyledi:

"Bir belge, delil, evrak sunmuş mu, yok. Eline tutuşturulmuş belgeyi, uyduruk bilgileri grup toplantısında okumuş. 'Belge sunun' demişler, maalesef yutkunmuş, belge melge yok. Ama ben bir belge sunacağım şimdi. Kendisi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve savcıları göreve davet etti değil mi, özel kalemdeki yolsuzluklardan dolayı. CHP Genel Başkanı 20 Ağustos 2024 tarihinde Bursa'yı ziyaret ediyor, 3-4 gün de orada kalıyorlar ve o tarihte Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi tam üç tane fatura hazırlıyor. Ne yazıyor orada? 'Temmuz ayında şehrimize gelen CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin konaklama, yeme-içme, ulaşım ve birçok giderin ödemesi... Kaç lira? Toplam 4 milyon 229 bin 415 TL. CHP Genel Başkanı bu usulsüzlüklere dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet etmişti. CHP Genel Başkanı bizzat göreve davet ettiğine göre bu belgelerin bizzat incelenmesini istiyor çünkü CHP Genel Başkanı ve yanındaki heyetin Bursa'da birkaç günlük ağırlanması, masrafları Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanmış."

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden alınmasına sebep olan iddiaları da CHP Genel Başkanı Özel'e soran Güler, şöyle konuştu:

"Beykoz sosyal tesislerinde alınan meyve, sebze ve gıda ürünleri, sosyal tesislerine 1,5 milyon TL'lik gıda ürünü nasıl taşınmış, bunu izah etseydi. Sayın Özel şunun da cevabını verseydi: 15 aylık süreçte toplamda 277 tane araç kiralanmış. Bedeli 1 milyar 200 milyon lira. 'Bilmiyorum' demiş Belediye Başkanı. Yani aracın değerinden daha çok. Ortalama 4,5 milyon TL'ye gelecek şekilde 15 aylığına bir araç kiralanmış. Aracın değeri 3-3,5 milyon TL ama 15 aylık kirası 4,5 milyon TL. Cumhuriyet Başsavcılığı bunları sormuş Belediye Başkanı'na, 'Bilmiyorum' demiş, Sayın Özel de 'İmzası yok' diyor. Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde 'Belediyenin amiri olarak her türlü sorumluluk Belediye Başkanı'na ait. Denetim, kontrol, talimat.' Kaldı ki bu şikayeti yapan arkadaşlar, belediye başkanının danışmanı ve CHP'li kişiler. Petrol tankeriyle yiyecek maddeleri nasıl taşımışlar?"

Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanlarının maaşlarına yeni düzenleme

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, kanun teklifinde yer alan Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanı maaşlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu kanun teklifimizde de var. Pandemiyle beraber çok uzun dönem eski cumhurbaşkanlarımızın maaşı ve emeklilik hakları bir ödenekle karşılanıyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın maaşını 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yolluklarıyla Temsil Ödenekleri Hakkındaki Kanun'a taşıyoruz. Bundan sonra ödenek içerisinde, maalesef muhalefetin sakız gibi bunu çok istismar ettiği alandı, artık bakanların, cumhurbaşkanı yardımcılarının ve milletvekillerinin maaşı nasıl hesaplanıyorsa onun emeklilik haklarıyla beraber... Çünkü şu anda maaşı Cumhurbaşkanı'mız alıyor ama eski cumhurbaşkanlarımız da var. Onların da özlük hakları ve maaşları bu katsayı üzerinden hesaplanıyordu. Şu anda çok düşük bir hale gelmişti. Dolayısıyla cumhurbaşkanı maaşının da bakanlarımızın, cumhurbaşkanı yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin maaş hesaplaması kategorisine getiriyoruz. Böyle bir düzenlemeyle de beraber eski uygulamayı da düzeltmiş ve mağduriyetleri ortadan kaldırmış olacağız."

Güler, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısı ve PKK lider Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma çağrsının ardından şekillenen "Terörüsüz Türkiye" sürecinde YPG'nin silah bırakıp bırakmayacağına ilişkin tartışmalara da "Buradaki muhatap merkezi PKK'dır ve onun devamındaki diğer gruplar ve oluşumlardır. Eğer silah bırakma noktasında ve 'Terörsüz Türkiye' ve şiddetten uzak bir bölge istiyorsak mutlaka bu tür yapılanmaların tamamının kendisini tasfiye etmesi ve silah bırakması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.