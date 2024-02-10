AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: \'Sandıktan da başarıyla çıkmak için samimiyet ve gayretle dolaşacağız\'

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Sandıktan da başarıyla çıkmak için samimiyet ve gayretle, tevazuyla, kapı kapı, sokak sokak, semt semt, mahalle mahalle dolaşacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Herkesin elini sıkacağız." dedi.

Usta, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin "Ağrı Aday Tanıtım Toplantısı"nda hiçbir şehri ayırt etmeksizin her yere aynı hizmeti getirmek için büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi.

AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli faktörün hizmet ve eser siyaseti olduğunu belirten Usta, şöyle konuştu:

"Eski Türkiye'de böyle değildi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Eski Türkiye'de, Türkiye denilince belli başlı yerler vardı. Doğu ile batı bir değildi. Batı başkaydı, doğu başkaydı. Ama şimdi öyle mi? Elhamdülillah AK Parti iktidarıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve hedefleriyle 'insana hizmet et ki devlet ayakta dursun' anlayışıyla ülkemizin batısı da bir doğusu da bir. Ağrı bir, Edirne bir. Hepimiz biriz ve kardeşiz, elhamdülillah diyoruz. Bu anlayışı hakim kılmak için büyük bedeller ödendi. Büyük zorluklar aşıldı mı aşıldı elhamdülillah. Türkiye geldiği bugünden, bu anlayıştan ve hizmetten asla ve asla geri adım atmayacak."

Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerini hatırlatan ve muhalefete eleştirilerde bulunan Usta, şöyle devam etti:

"O dönem 'geleceğiz' diyenler, birbiriyle sarmaş dolaş olanlar bugün ne haldeler görüyoruz. Ne diyorlar 'iyi ki biz iktidara gelmemişiz yoksa ülke ne hale gelirdi' diye kendileri söylemeye başladılar. Millet İttifakı'nın içinde mensubu olan hepsi tek tek söylemeye başladılar. Hatta birbirlerine değil kendi içlerinde de bunu söylemeye başladılar. O yüzden diyoruz ki 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti iktidarıyla birlikte AK Parti yerel yönetimlerinde belediyecilik hizmetlerinin gelmesini bütün vatandaşlarımız canıgönülden arzu ediyor. Bunu biliyoruz, buna inanıyoruz ve güveniyoruz. "

Usta, Türkiye Yüzyılı'nın başarısı için sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil herkesin sorumluluk altında olduğunu, ülkenin ve dünya mazlumları için başarıya ulaşılması gerektiğini anlattı.

"Herkesi sandığa götürmeliyiz"

Seçimin sandıkta kazanıldığını ve herkesin oy kullanması gerektiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin bir anlayışı da seçimlerde vatandaşlarımız ve milletimizin takdiri neyse başımızın tacıdır dedik. Elhamdülillah bugün bu noktaya böyle geldik. Ama 31 Mart seçimlerinde bizim sandığa gitmeyen tek bir vatandaşımız bile kalmamalı. Herkesi sandığa götürmeliyiz. Bunun için gece gündüz çalışmalıyız. Sandıktan da başarıyla çıkmak için samimiyet ve gayretle, tevazuyla, kapı kapı, sokak sokak, semt semt, mahalle mahalle dolaşacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Herkesin elini sıkacağız."

Toplantı, il, ilçeler ve belde belediye başkan adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İl Başkanı Orhan Güngör, partililer ve vatandaşlar katıldı.