Ak Parti Grup Toplantısı... Erdoğan: "Sayın Özel Kırmızı Kartla Oyalanırken Eski Genel Başkan İlk Sarı Kartı Kendisine Gösterdi Bile"

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(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet bizimle aşık atacak, yarışacak siklette değildir. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı'na ise en büyük, insafsız dayağı daha iki sene önce uğruna gözyaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski Genel Başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Hemen her gün bir yenisi patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buzdağının sadece görünen kısmını temsil etmektedir ama ne yapsalar boş, mızrak artık çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yapsalar boş, mızrak artık çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede"

"İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet ne program, ne kavrayış, ne hazırlık, ne zihniyet itibarıyla bizimle aşık atacak, bizimle yarışacak, bizimle kantara çıkacak siklette değildir. Gündemlerinde ne millet var. ne milletin derdi, sıkıntısı, sorunu var. Varsa yoksa kendi çıkarları, ikballeri, gelecekleri. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı'na ise en büyük, insafsız dayağı daha iki sene önce uğruna gözyaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski Genel Başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Bir başka gerçek şudur, hemen her gün bir yenisi patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buzdağının sadece görünen kısmını temsil etmektedir ama ne yapsalar boş, mızrak artık çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı aileleri üzerinden tehdit edecek kadar muazzeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Bu tablo elbette bizim mesuliyetimizi daha da artırmaktadır. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp da umutsuzluğa kapılmasına, siyasetten ümitlerini kesmesine, farklı odaklara bel bağlamasına müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, koşturarak, ter dökerek muhalefetin eksiğini de bizim kapatmamız gerekiyor. Bu konuda siz milletvekillerimize güveniyor, her birinizden daha çok çaba bekliyorum.

"Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek"

Ülkemizde neredeyse gün aşırı değişen gündem konuları karşısında bizim değişmeyen tek gündem maddemiz deprem bölgemizin ihyası ve inşasıdır. Depremzede kardeşlerimizi bir an önce güvenli, modern ve rahat yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. 'Asrın inşası' adını verdiğimiz mücadelede yalnızca yıkılan şehirlerimizi değil, umutlarımızı ve geleceğimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz. Deprem bölgemizi adeta dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük 11 ilimizde, 4 bin 333 köyde, 174 ayrı alanda kurulan 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz milletimize yepyeni bir sayfa açmak, güvenli ve sağlam bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Bugüne kadar ulaştığımız her rakam bu çabanın büyüklüğünü ve gücümüzü gözler önüne sermektedir. Kasım ayında Kahramanmaraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını sahiplerine teslim etmiştik. 24 Ocak'ta Malatya'da 46 bin 307 yuvayı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşadık. Toplamda 201 bin 431 bağımsız birimi afetzede vatandaşlarımıza kazandırmış olduk. Depremden sonra 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyenlere ne güzel cevabı depremin üzerinden iki yıl geçmeden anahtarlarını takdim ettiğimiz 201 bininci yuvamızla veriyoruz. Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmektir. Deprem bölgemiz için şimdiye kadar 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçemizde ise felaketin izlerini tamamen silmek için toplam 584 milyar liralık kaynak ayırdık.

"Paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını defettikten sonra yükselişimiz şahlanışa dönüşecek"

Muhalefetin sahte ve sanal tartışmalarına hapsolmadan biz sadece işimize bakıyoruz, bir an önce depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş ve eser üretmektir. Bizim derdimiz kavga etmek, didişmek, muhalefetin hırsı boyunu aşan kifayetsiz aktörleriyle söz düellosuna girmek değildir. Bizim gayemiz dostluk inşa etmektir, 85 milyon arasında gönül köprüleri kurmaktır, toplumsal mutabakatı perçinlemektir. Ne yapılacaksa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Bu ülkenin sorunlarını Cumhur İttifakı olarak biz çözeceğiz. Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın kutup başlarından biri haline yine ittifak olarak biz getireceğiz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur.

Suriye'den Filistin'e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye, içeride ve dışarıda attığı stratejik adımlarla insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe not düşmekte, mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi olan Afro Avrasya bölgesinin yıldızı Türkiye'dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını defettikten sonra yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz."

(SON)