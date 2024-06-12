AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın cenazesi, Güzelyurt Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güzelyurt Mezarlığı'na defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Yalçın'ın cenaze törenine Aksaray Valisi, Belediye Başkanı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

12.06.2024 18:05
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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın, cenazesi toprağa verildi.

Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişindeki kazada hayatını kaybeden Yalçın'ın (29) cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan Güzelyurt Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi, Güzelyurt Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde Resul Kayabaşı (31) kontrolündeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpışmış, Yalçın kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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