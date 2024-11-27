AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça Görevden Ayrıldı

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AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Akça, kurucusu olmakla her zaman gurur duyduğu AK Parti Muğla İl Teşkilatı'nda 2001-2007 yılları arasında il başkan yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı.

2014-2018 yılları arasında Menteşe Belediye Meclis üyeliği ve büyükşehir grup başkan vekilliği yaptığını anlatan Akça, 2019 yılında Menteşe Belediye başkan adayı olduğunu, 2021 yılından 2023 yılına kadar il başkan yardımcılığı ve 2023 mart ayından bugüne kadar da il başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

İl başkanı olarak görev yaptığı süreler içerisinde 2 genel ve 2 yerel seçim geçirdiğini belirten Akça, "Özellikle Türkiye Yüzyılının başlangıcı olan 2023 seçimlerinde il başkanı olarak görev yapmam benim açımdan son derece kıymetliydi. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir değişim ve yenilenme sürecine girmiştir. 8. Olağan kongre takvimi dahilinde Muğla'mızda da 12 ilçemizde kongrelerimiz tamamladık. Bazı İlçelerimizde ilçe başkanlarımız yenilenirken bazıların da ise yönetimlerinde değişiklikler yapıldı." dedi.

Fethiye ilçe kongresinin de tamamlanmasından hemen sonra aralık ayı içeresinde il kongresinin yapılacağını anlatan Akça, yapılacak il kongresinde aday olmayacağını ifade etti.

Bu nedenle de kongreye aday olacak arkadaşının hazırlıklarını yapabilmesi bağlamında bugün itibarı ile il başkanlığı görevimden ayrıldığını kaydeden Akça, şöyle konuştu:

"AK Parti'de görev değil gönül esastır şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. 22 yıllık AK Parti döneminde görülmüştür ki, AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlü ise Türkiye güçlüdür, zayıf ise Türkiye zayıflamıştır. AK Parti'nin güçlü olması için, parti içi birlik ve beraberlik son derece kıymetlidir. Bu sebeple de görev yaptığım dönemlerde kucaklayıcı bir anlayışla hareket ettim. Özellikle 2 ayrı dönemde il başkanlığı yapmak ayrı bir onur ve gurur olmuştur."

Akça, bugüne kadar görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek helallik istedi.