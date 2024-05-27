AK Parti İl Başkanlıkları 27 Mayıs darbesini kınadı - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanlıkları 27 Mayıs darbesini kınadı

AK Parti İl Başkanlıkları 27 Mayıs darbesini kınadı

Sakarya ve Zonguldak AK Parti İl Başkanlıkları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında basın açıklaması yaptı. İl başkanları, darbenin milli iradeye zarar verdiğini vurgulayarak, demokrasiye sahip çıkmanın önemini vurguladı.

27.05.2024 16:38
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Sakarya ve Zonguldak AK Parti İl Başkanlıkları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında basın açıklaması yaptı.

AK Parti Sakarya İnsan Hakları Başkanı Ülker Şenyurt, il binasında yaptığı açıklamada, Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temellerinin, 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle atıldığını belirtti.

Şenyurt, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını ifade etti.

Rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa süre içinde Türkiye'ye çağ atlattığını anlatan Şenyurt, milletin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izale edip, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini giderdiğini kaydetti.

Şenyurt, devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanların, çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağladığına değinerek, "Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da parti il binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını vurguladı.

Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığını aktaran Çağlayan, "Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir." ifadesini kullandı.

Çağlayan, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını, demokrasi ve milli iradeye düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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