AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

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AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, göreve geldiği Şubat 2021'den itibaren teşkilatıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları ile mahalle teşkilat mensupları ve ilçe başkanları başta olmak üzere, tüm teşkilat üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'm dün Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Balkanlar ve Kafkaslar'da adaletten ve hakkaniyetten yana şanlı mücadelenizde, ardınızda kaya gibi duran bu teşkilattır. Bugün daha adil bir dünya kurmak için sürdürdüğünüz eşsiz mücadelede de sıra dağlar gibi ardınızda durmaya devam edecek olan, yine bu teşkilat olacaktır. Dün, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde, kirli, küresel ve meşkuk ittifaklar kurarak, adeta millet ile devlet arasına duvarlar ören vesayet sahiplerini, yerle yeksan ederek Türkiye'yi özgürleştirme kavganızda sizlere canı ile destek veren bu necip millettir. Bugün de 'Dünya beşten büyüktür.' haykırışınız ile insanlığın sırtında koğuşlanmış küresel vesayete, zulüm ve baskı örgütlerine karşı verdiğiniz mücadelede de sizlere şartsız ve şeksiz yarenlik yapmaya devam edecek olan şanlı milletimiz olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava kardeşleri olarak, İHA'sından SİHA'sına, altyapı ve üstyapı yatırımlarından sağlık ve eğitim hizmetlerine kadar, Türkiye'ye çağ atlatan, devleti bölgesel, küresel güç haline getiren mücadelesine destek verdiklerini belirten Kabaktepe, Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunda da destansı mücadelesinde yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kabaktepe, İstanbul için değişim ve büyük başarılar elde etme zamanının olduğunu, yeni bir başlangıç yapmanın vaktinin gelidiğini ifade ederek il başkan adayı Abdullah Özdemir'in bu yolda başarılı olacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

"İstanbul'umuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, bu ulvi görevi kendisine layık gördüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Özdemir, İl Başkanı Kabaktepe'nin öncülüğünde, kardeşlik hukukunun en güzel örneklerinin sergilendiği 39 ilçe kongresini büyük başarı, coşku ve heyecan ile tamamladıklarını dile getirdi.

Sorumluluklarının, mutlulukları kadar büyük olduğunu vurgulayan Özdemir, İstanbul'un tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna, geleceğine yönelik siyasi sorumluluklarını, bugün itibarıyla delegelerin de oylarıyla üstlenmiş olacaklarını ifade etti.

Özdemir, bu kadim şehrin tarih boyunca büyük dönüşümlere ev sahipliği yaptığını belirterek "Ancak dönüştüren İstanbul'un da her zaman dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı olmuştur. Hiç şüphesiz ki İstanbul'umuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır. Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da yazdığı başarı hikayesi, sadece bu şehrin değil, Türkiye'nin kaderini değiştiren dönüşümün başlangıcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Teşkilata seslenen Özdemir, "Her koşulda kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Adaletsizliğe, tembelliğe, vurdumduymazlığa ve ihmalkarlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımız da kapılarımız da İstanbullulara sonuna kadar açık olacak. Daha çok seveceğiz, daha çok koşacağız, hep birlikte daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Özdemir, geçmiş yönetimler nasıl çalıştıysa kendilerinin de aynı azim, kararlılık ve sorumlulukla çalışacaklarını vurgulayarak ilk hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olarak rekor bir oyla kazanmak olduğunu ifade etti.

Gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yan yana, sırt sırta, güneş doğmadan evlerinden çıkmaya, güneş batmadan da evlerine girmemeye söz verdiklerini belirten Özdemir, daha çok çalışarak şahsi ikballeri uğruna bu şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul'u kurtarmaya söz verdiklerini söyledi.

Kongre, faaliyet raporlarının okunmasının ardından oylamayla devam ediyor.