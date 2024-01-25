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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'un yönetimini eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul'un yönetimini eleştirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un yönetimini eleştirerek, şehrin temel atmama törenleriyle, açılan metro inşaatlarını molozlarla kapatarak, kariyer planlarına kurban ederek ve hakikatten kopuk algılarla yönetilemeyeceğini belirtti. Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un projelerini anlattığı toplantıda, İstanbul'un geleceğini hazırlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletin huzuruna çıktıklarını ve 31 Mart'ta bunu başaracaklarını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İstanbul\'un yönetimini eleştirdi
25.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:30
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Şehri temel atmama törenleri ile yönetemezsiniz. Şehri açılan metro inşaatlarını molozlarla kapatarak yönetemezsiniz. Şehri 'Levazım tüneli bana ne lazım.' diyerek, durdurarak yönetemezsiniz. Şehri kariyer planlarınıza kurban ederek yönetemezsiniz." dedi.

Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un projelerini anlattığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, Kurum'dan önce sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Şehir ile insan arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu belirten Kabaktepe, "Şehri inşa eden insandır ancak bu iki yönlü ilişkinin diğer tarafında da insanı inşa eden bir şehir vardır. Bu yüzden şehri ihya ve inşa edecek olanların zihin dünyası, gönül dünyası ve gelecek tahayyülü şehrin kaderinde çok önemli bir yer tutar. Şehirde kalıcı izler bırakma arzusunda iseniz temiz bir gönüle, çalışkan bir fıtrata, derin bir kavrayışa ve vizyoner bir bakışa sahip olmak zorundasınız." diye konuştu.

Şehrin donuk, stabil bir düzlem ya da varlık alanı olmadığını; yaşayan, nefes alan, aynı zamanda büyüyen bir canlı olduğunu kaydeden Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Şehir, yaşam sahibidir. Kültürün, sağlığın, sanatın, ekonominin, geçmişin, bugünün yaşandığı ve geleceğin inşa edildiği bir şehir yaşam alanından bahsediyoruz ve şehre bakışımızı ifade ediyoruz. Şayet bir şehri yönetmeye talipseniz şehrin bütün bileşenlerini her zaman titizlikle takip etmeli, var olan sorunlarını çözmeli, gelecekte oluşabilecek olan sorunlara şimdiden öngörerek çözüm üretmelisiniz, tedbir almalısınız. Aksi takdirde şehir yavaş yavaş önce durağanlaşmaya, sonrasında donuklaşmaya ve nihayetinde karmaşaya doğru gider."

İstanbul yönetimine eleştiri

İstanbul'un yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan Kabaktepe, "Şehri temel atmama törenleri ile yönetemezsiniz. Şehri açılan metro inşaatlarını molozlarla kapatarak yönetemezsiniz. Şehri 'Levazım tüneli bana ne lazım.' diyerek, durdurarak yönetemezsiniz. Şehri kariyer planlarınıza kurban ederek yönetemezsiniz. Şehri, hakikatten kopuk algılarla yönetemezsiniz. Şehri ancak öngörerek, çalışarak ve vizyoner projeler kazandırarak yönetebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un uzun yıllar İstanbul'a ve diğer şehirlere dair çalışmalar yapmış, bütün şehirleri kapsayan onlarca projeye imza atmış deneyimli bir kardeşi olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, "Bu deneyimiyle, bu birikimiyle İstanbul'u geleceğe hazırlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, milletimizin huzuruna hep beraber çıktık ve 31 Mart'ta da bunu başaracağız." dedi.

Kabaktepe, parti olarak gayretlerinin İstanbul'un yeniden ehil ellere teslimi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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