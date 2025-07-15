AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti Açıklaması
15.07.2025 11:20
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Bu millet hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiş millet.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Bu millet hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiş millet. Bizim milletimizin darbelerle sindirilemeyecek kadar büyük bir yüreği var." dedi.

Özdemir ile beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nde, kuruluştan bu tarafa her daim kesintiye uğratılmak istenen demokrasi mücadelesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Abdullah Özdemir, bundan sonraki süreçte de millet olarak bağımsızlığa en güçlü şekilde sahip çıkacaklarını dile getirerek, "Biz, 15 Temmuz'da şunu bir kez daha gördük: Bu millet çok asil bir millet. Bu millet hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiş millet. Bizim milletimizin darbelerle sindirilemeyecek kadar büyük bir yüreği var." diye konuştu.

Türk milletinin dünyada olup bitenlere karşı da duyarlı olduğunu anlatan Özdemir, 15 Temmuz'un ve diğer benzer darbe girişimlerinin Türk milletinin cihanşümul yürüyüşünü sindirmek için yapıldığına dikkati çekti.

Özdemir, 15 Temmuz'daki darbe girişimini, milletin çıplak ayakla tankların önüne yatarak, göğsünü siper edip, Çanakkale'de olduğu gibi durdurduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz, sırtındaki büyük bir yükü 15 Temmuz'da milletimizle birlikte atmış oldu. Her haneye, her kuruma girmeye çalışan bir terör öbeği, elhamdülillah sökülüp atıldı. Cumhurbaşkanımızın 12 Temmuz'daki tarihi açıklamasıyla terör belasının artık 47 yıllık parantezinin kapandığına şahit olmaya başladık. Yani bugünlere kolay gelinmedi." ifadesini kullandı.

"Bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızla İstanbul'un her tarafını süsleyeceğiz"

Artık terörle mücadelenin meyvelerinin alınmaya başlandığının, Türkiye'nin şimdi birlik ve beraberliğe ihtiyacının bulunduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla de birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrağımızı da İstanbul'umuzun her noktasına, her köşesine asmaya başladık. Hanelerimizde, iş yerlerimizde, parti binalarımızda ve İstanbul'un her noktasında bayraklarımızı görüyoruz. Dün, biz esnafımıza İl Başkanlığı olarak dağıtımlarımızı yaptık. İlçe başkanlıklarımız da aynı şekilde bulundukları ilçelerde esnafımıza, vatandaşlarımıza bayrak takdiminde bulundular. Bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızla İstanbul'un her tarafını süsleyeceğiz. Bu anlamda ben buradan bir çağrıyı yine vatandaşlarımızın hepsine yapmak istiyorum. Hem 15 Temmuz hem de 'Terörsüz Türkiye'nin nihayete erme noktasındaki verilen mücadeleyi taçlandırmak adına hanelerimizi, odalarımızı, camlarımızı, iş yerlerimizi, binalarımızı, her yeri Türk bayrağıyla süsleyelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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