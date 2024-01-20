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AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı Başladı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı Başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Programı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, 39 ilçenin belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı Başladı
20.01.2024 - 14:32,
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AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Programı için hazırlıklar tamamlandı.

Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başlandı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız", "Sadece İstanbul", "Yeniden İstanbul" yazıları ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları, sahnedeki led ekranlarda gösterildi.

Basın mensupları da salonun dışında kendileri için oluşturulan alanda canlı yayınlarını gerçekleştiriyor.

Program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesiyle başladı.

Programda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, 3 kademe ilçe başkanları ile MHP'nin ilçe başkan adayları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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