AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle istişare ve değerlendirme toplantısında Çubuk'ta bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle istişare ve değerlendirme toplantısında Çubuk'ta bir araya geldi

AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle istişare ve değerlendirme toplantısında Çubuk\'ta bir araya geldi

AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle Çubuk'ta bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan projeler hakkında bilgi veren Çakmak, ilçelerde yapılan çalışmaları takip ettiklerini ve belediye başkanlarının katkılarının önemini vurguladı. Toplantıda ayrıca ilçelerin sorunları ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

10.06.2024 19:37
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AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle istişare ve değerlendirme toplantısında Çubuk'ta bir araya geldi.

Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksindeki toplantıya Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir, AK Parti Kadın Kolları MYK Üyeleri Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, Ar-Ge Başkanı Züleyha Karademir, AK Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Semanur Olcay Deniz, 25 ilçedeki kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan toplantıların faydalı olduğunu dile getiren Çakmak, kendilerine ev sahipliği yapan Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

İlçelerde yapılan tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Çakmak, "Zaman zaman özellikle de yaz aylarında bu şekilde değerlendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu organizasyonlarda belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin katkıları da hiç yatsınamaz, hiç göz ardı edilemez." dedi.

Kadınların her alanda aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'da, "İlçelerimizin sorunlarını burada dile getirerek çözüm yoları için çalışıyoruz. Sizler sorunların çözümü için mücadeleyi çok iyi biliyorsunuz. Çünkü sahada en fazla çalışan kadın kollarımız, bu seçimde de kadın kollarımız çok çalıştı. Bizler milletvekilleri olarak da buna şahidiz" diye konuştu.

Kadın kollarının seçim sürecinde yoğun bir şekilde çalıştığını ve çalışmaları için teşekkür eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Partimiz istişare kapılarını sonuna kadar açık tutuyor ve bunun sayesinde de sürekli başarı oluyor. AK Parti belediyeciliği budur, hizmet ve eser siyasetidir. Bunu hamdolsun hem teşkilatlarımızla hem vekillerimizle 20 yıldır ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Teşkilat esaslı çalışmaların önemine işaret eden AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, "Hakikaten bu toplantılarda yönetim kurulu üyelerimizin, teşkilatımızın motivasyonunun yükseldiğini düşünüyorum. Yapılan bu programlar teşkilatlara, bize güç katıyor. Onun için teşkilatlarımızla verdiğiniz güç ve destek için de her birinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ilçelerin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin görüş ve öneriler hakkında görüşüldü. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle istişare ve değerlendirme toplantısında Çubuk'ta bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Hatice Çakmak, partili kadın milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle istişare ve değerlendirme toplantısında Çubuk'ta bir araya geldi - Son Dakika
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