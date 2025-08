AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa\'da orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, orman yangınından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi ile Kestel ilçesine bağlı kırsal Ağlaşan Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Mahallenin meydanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ercan, yangından etkilenen bölgeleri incelemek ve vatandaşları ziyaret etmek için kente geldiğini söyledi.

Vatandaşları dinlediklerini, onların her zaman yanlarında olduklarını belirten Ercan, "Bu zorlu günlerde yanlarında olduğumuzu bildirmek istedik. Hamdolsun can kaybı, her iki mahallemizde de yok ama yangına yardım etmeye giderken kaza sonucu vefat eden 3 şehidimiz var. Buradan sonra şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Onlar için çok üzgünüz." diye konuştu.

Ercan, çok büyük bir alanın yandığını, bunun için çok üzgün olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Allah bir daha göstermesin. Devletimizle, hükümetimizle birlikte de bu yanan ormanlarımızı bir an önce yerine getirmek üzere elimizden gelen gayreti de göstereceğimizi söyledik, vatandaşlarımıza. Onların taleplerini dinledik. Her iki mahallemizde de çok sınırda kalmış, evlerimize çok fazla sıçramamış. Tesellimiz bu oldu. Bursa halkımızın, Bursa teşkilatımızın, devlet ve millet el ele, birlik ve beraberliğini bu zorlu günlerde görmüş olduk. Bundan dolayı da tüm halkımıza, bu seferberlikte bulunan AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, itfaiye mensuplarımıza, belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu çabada bulunan ve yangının bir an önce söndürülmesini sağlayan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

"Müdahale süremiz ortalama 11 dakikaya kadar düşmüş durumda"

Orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye'nin çok geliştiğinin altını çizen Ercan, şöyle devam etti:

"Şu anda ortalama müdahale süremiz, ortalama 11 dakikaya kadar düşmüş durumda. Bir yerde bir yangının çıktığı haberi alındıktan sonra yaklaşık 11 dakika içerisinde devlet kurumlarımız, buraya müdahale etmiş bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın söndürme helikopterleriyle, uçaklarıyla, İHA'larıyla müdahaleleri anında yapma gayretinde olduğu için hamdolsun bu yangınlar, köylerimize, mahallelerimize, evlerimize sıçramadan söndürüldü. Bu konuda da özellikle Kestel ve Gürsu belediye başkanlarımıza ve belediye mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Üstün gayret göstermişler, yangınların yaşam mahalline sıçramaması için."

Ercan'a, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da eşlik etti.