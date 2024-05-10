AK Parti Kadın Kolları İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

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AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 81 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve kadın kolları üyeleri, AK Parti Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

"Anne katili İsrail", "İsrail katliama son ver", "Ben bir anneyim", "Filistin için tek yüreğiz" yazılı pankartlar taşıyan kadın kolları üyeleri, "Kahrolsun İsrail", "Anne katili İsrail", "Anneler susmayacak", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "İsrail katliama son ver" sloganları attı.

Burada basın açıklaması yapan Keşir, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyor." dedi.

Keşir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında günde yaklaşık 63 kadının öldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu söyledi.

Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadın sayısının 2 bini aştığına, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 60 bin hamile kadının risk altında olduğuna işaret eden Ayşe Keşir, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını da aktardı.

Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden ve uluslararası platformlardan savaşın ahlakına ve hukukuna vurgu yaptığını hatırlatarak, "Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin dünyaya örnek olduğunu söyleyen Keşir, şöyle devam etti:

"Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta saldırılar artarak devam ediyor. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, onlardan ateşkes için bir adım bekliyoruz.

Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen, ülkesi için, çocukları için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak.

81 ilde aynı anda yaptığımız bu çağrı, bu haykırış önümüzdeki 2-3 gün boyunca illerimizde devam edecek ve bizler Anneler Günü'ne kadar susmayacağız. Filistinli anneler için susmayacağız. Tüm kadınları, tüm anneleri de bu haykırışa davet ediyoruz."