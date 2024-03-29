AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Bahçelievler ve 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri sakinlerine yönelik düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, orucunu açan vatandaşlara teşekkür ederek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Daha sonra ise partisinin önceki dönem Karabük il başkanları, milletvekilleri, İl Gençlik Kolları başkanları ve Merkez ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

29.03.2024 10:59  Güncelleme: 11:05
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Bahçelievler ve 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri sakinlerine yönelik iftar programına katıldı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendisine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Çetinkaya, "Biz de bu dayanışmayı iftar sofralarımızla büyütüyoruz." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, daha sonra partisinin önceki dönem Karabük il başkanları, milletvekilleri, İl Gençlik Kolları başkanları ve Merkez ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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