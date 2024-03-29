AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Bahçelievler ve 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri sakinlerine yönelik iftar programına katıldı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendisine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Çetinkaya, "Biz de bu dayanışmayı iftar sofralarımızla büyütüyoruz." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, daha sonra partisinin önceki dönem Karabük il başkanları, milletvekilleri, İl Gençlik Kolları başkanları ve Merkez ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.