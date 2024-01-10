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AK Parti Kırklareli İl Başkanı ve diğer yöneticiler, AA Kırklareli Bürosunu ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Kırklareli İl Başkanı ve diğer yöneticiler, AA Kırklareli Bürosunu ziyaret etti

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı Hidayet As ile Memur-Sen Kırklareli Başkan Yardımcısı Yusuf Cihat As, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti. Dağtaş, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin çok zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Dağtaş, her koşulda kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirmeye çalıştıklarını kaydetti. AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Dağtaş, AA personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı As da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı ve diğer yöneticiler, AA Kırklareli Bürosunu ziyaret etti
10.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:51
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AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı Hidayet As ile Memur-Sen Kırklareli Başkan Yardımcısı Yusuf Cihat As, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Dağtaş, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin çok zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Dağtaş, her koşulda kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Dağtaş, AA personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Cihannüma Kırklareli Teşkilat Başkanı As da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: AA
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