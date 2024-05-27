AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı - Son Dakika
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AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı

AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi\'ni kınadı

AK Parti Konya İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, darbenin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğu ve Türk demokrasisine hançerin saplandığı vurgulandı. Ayrıca, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili olarak da milletin vakur duruşuyla demokrasi düşmanlarına ders verildiği belirtildi.

27.05.2024 11:48
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AK Parti Konya İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını söyledi.

Deresoy, Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atıldığını vurguladı.

Rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını dile getiren Deresoy, şunları kaydetti:

"Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada Yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı - Son Dakika
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