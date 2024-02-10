AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. ???????
Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etti.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan E.G.D'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, müdahalenin ardından ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için kamera kayıtları da incelendi.
Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme tamamlanırken, çevrede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada:
"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerine devam etmektedir. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.
Ayrıca, saldırı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş etmesi, ardından uzaklaşması yer aldı.
AK Parti heyeti hastanede
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaralı E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.
Heyet, burada yaralının durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak, yakınlarıyla da görüştü. AK Partili heyet daha sonra hastaneden ayrıldı.
Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yanında bulunan görgü tanığı Ali Sarıyar, program esnasında silah sesleri duyduklarını ve kendisinin "yatın" diye bağırdığını, herkesin yere yattığını, 1-2 dakika bu şekilde kaldıklarını anlattı.
Olaya müdahale eden sağlık çalışanı Şehmuz Temiz ise yakınlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada çok yüksek bir ses duyduğunu anlattı.
Temiz, silah seslerinin ardından polislere sağlıkçı olduğunu söylediğini ve yaralının yanına gittiğini belirterek, "Kulağının üstündeydi yarası. Yukarıdan bez attılar bize, tampon yapmamız lazımdı. Hemen bezle tampon yaptık, kanı durdurmaya çalıştık." dedi.
Şehmuz Temiz, ardından kısa sürede ambulansın geldiğini ve yaralının hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?