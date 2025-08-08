AK Parti'li Acar, Tokat'ta STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Temelde merkezinde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri olacak." dedi.

Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tokat'ta, Yağıbasan Medresesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 aydır yoğun şekilde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AK Parti ortak aklı her zaman önceleyen bir parti olduklarını belirten Acar, "Bu ortak akıl çerçevesinde sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla daha sonrasında da Cumhurbaşkanımızın bunu bir devlet politikası haline getirme talimatlarıyla birlikte devam eden ve faz faz açtığımız bazı süreçlerden geçti Türkiye." dedi.

Cumhur İttifakı olarak sahada Terörsüz Türkiye kapsamında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Acar, sürecin komisyon kısmına gelindiğini hatırlattı.

Tokat'ta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Acar, "Bu bir ölçü müdür? Evet. Önemli bir geri bildirim olarak değerlendirebilir. Son derece memnuniyetle karşılandığı ve başka anaların ağlamaması gerektiği hususunun altını çizen koca yürekli bir yaklaşımla destek aldığımızı gördüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. Bunların geri bildirimlerini tabii ki biz Ankara'da alacağız ve Anadolu'da gittiğimiz noktalarda insanların konuyla alakalı soru işaretlerinin olduğu kısımları ve aynı zamanda da desteklerinin hangi çerçevede olduğunu, çerçevenin ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışıp bir siyasal zeminde süreci toplumumuzla buluşturmak ve bunu bir Türkiye vizyonuyla paylaşabilmek istiyoruz." diye konuştu.

Acar, sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Temelde merkezinde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri olacak. Bu süreç devam ederken bu sürecin akamete uğramasını isteyen, bundan beslenen, kan ve gözyaşıyla bugüne kadar varlık göstermiş olan yapılar bir şekilde rahat durmayacaklar. Tabii ki manipüle edecekler, manipüle etmeye çalışacaklar ama bizim buradaki kararlılığımız doğru şekilde toplumla, milletimizle bir araya gelip, teşkilatlarımızla buluşarak doğru bilgilendirmelerle süreci domine etmeye ve sonuç almaya çalışacağız."

Terörün Türkiye'de 40 yılda Türkiye'ye ekonomik faturasının 2 trilyon dolar olduğunu ifade eden Acar, "Yıllık 50 milyar dolara denk gelen durumdan bahsediyoruz. Bunun ekonomik olarak karşılığının ne olduğunu da doğru şekilde izah etmemiz, bugün itibarıyla sokaktaki konuşulan herhangi bir sorunun bu konuyla nasıl bir bağlantısı olduğunu da anlatabileceğimiz bir süreç yaşanacak. Cumhurbaşkanımız iradesini, kararlılığını göstermiş ve bu sonucun iyi bir şekilde sonuçlanmasını, iyi bir noktaya varmasını arzu ettiği için nasipse inşallah biz de teşkilatları olarak kendi onun üzerindeki yükünü hafifletmek üzerine pozisyonumuzu alacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından, sürecin bir gönül projesi olarak değerlendirildiğinin anlaşıldığını aktaran Acar, süreci "al-ver" şeklinde bir pazarlık üzerinden görmediklerini vurguladı.

Acar, sürecin Türkiye için çok kıymetli bir karşılığının olacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 40 yıllık liderliğinde 25 yıl dolmak üzere. Çeyrek asırlık bu devletin başında olma pozisyonundaki en vizyon projesi olarak değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Tarihe geçecek olan bir süreç olmasını istiyoruz. Dolayısıyla buradaki kararlılığımızı da bu çerçevede tutacağımızın altını çizerek paylaştığımızı söyleyebilirim."

Programın ardından Acar ve beraberindeki heyet tarihi Sulusokak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Acar ayrıca, AK Partili Tokat İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Sarayı Çay Bahçesi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte Tokat" programında gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Gazi Piyade Er Ekrem Işık ile Şehit Havacı Kıdemli Üstçavuş Mehmet Özden'in ailesini ziyaret eden Acar, Terörsüz Türkiye süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Acar'a AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile MKYK üyeleri AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer eşlik etti.