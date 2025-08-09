AK Parti'li Zorlu'dan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonun, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması, bölgenin barış ve huzuru açısından "tarihi bir dönemeç" olduğuna inandıklarını bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'ın imzaladığı ortak deklarasyonun gerek iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması gerekse bölgemizin barış ve huzuru açısından tarihi bir dönemeç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda Azerbaycan'ı kesintisiz Nahçıvan'a ve ardından Türkiye'ye bağlayacak koridorun Ermenistan kısmının hayata geçirilecek olması da ticaret ve refahın artışında ciddi bir rol üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, iki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran, 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nde, "Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Batı bölgesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun açılmasına ve söz konusu koridorun devamı olarak Nahçıvan ile Kars demir yolunun inşa edilerek ulaştırma ve iletişim ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına" vurgu yapıldığını anımsattı.

"Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bundan sonra da can Azerbaycan'ın yanındadır"

Söz konusu hattın Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye tarafında bulunan kısmının, kara ve demir yolu ulaşımına büyük ölçüde hazır olduğunu belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu üç kısım Türkiye ve Azerbaycan'ın tam kontrolü ve güvencesi altındadır. Ermenistan'daki kısmın da tamamlanmasıyla Hazar geçişli çoklu ticaret sahası ülkelerimiz açısından büyük bir potansiyeli hayata geçirecektir. Özellikle Türk Devletleri arasında son dönemde artan ticaret, enerji, turizm gibi alanlarda yeni bir sıçrayışın da zemini olacaktır. Bölgemizde barış rüzgarlarının esmesi için tarihi bir mücadele veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeş Azerbaycan halkına olan sevgisi ve kararlı iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bundan sonra da can Azerbaycan'ın yanındadır."