AK Parti Malatya İl Başkanı ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
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AK Parti Malatya İl Başkanı ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gören, demokrasiye olan inancı ve vatan sevgisi her zaman yolumuzu aydınlatacak ifadelerini kullandı. Özcan ise Türk milletinin darbeci zihniyetin karşısında dimdik durduğunu ve ülkeyi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermediğini belirtti.

14.07.2024 19:20
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AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gören, mesajında, demokrasiyi hedef alarak devletin bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin dünyada emsali olmayan bir şekilde bertaraf edildiğini belirterek, "Milletimizin kararlılığı, demokrasiye olan inancı ve vatan sevgisi her zaman yolumuzu aydınlatacak." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin iradesine, vatana ve demokrasiye sahip çıktığı bir gün olarak tarihe altın harflerle yazıldığını aktaran Gören, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimiz bir kez daha gösterdi ki bu topraklarda esaret yoktur, boyunduruk altına girme yoktur, vatanımızı, bayrağımızı ve demokrasimizi savunmak için canını hiçe sayan yiğitler vardır. O gece, hain darbe girişimine karşı sokaklara çıkan milyonlarca vatandaşımız, dünyaya emsalsiz bir direniş örneği sergiledi. Ellerinde bayraklarıyla, göğüslerinde iman dolu bir inançla, tankların önüne yatan, kurşunlara siper olan kahramanlarımızı asla unutmayacağız. O gece, Türkiye'nin dört bir yanında, İstanbul'da, Ankara'da, Malatya'mızda ve diğer illerimizde vatanperver insanlar, demokrasiyi koruma adına kendilerini siper etti. Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi."

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da Türkiye'nin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinde tam 8 yıl geçtiğini belirterek, o kara gecede Türk milletinin tek vücut olarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durduğunu ve ülkeyi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Malatya İl Başkanı ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya İl Başkanı ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
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