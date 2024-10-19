AK Parti Manyas İlçe Başkanlığına Yücel Günay yeniden seçildi

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, AK Parti kongresinde Yücel Günay, yeniden ilçe başkanlığa getirildi.

AK Parti Manyas 8. Olağan İlçe Kongresi, Manyas Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, kongreleri kendilerini yenileme, toy olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü aşkla Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru yollarına devam ettiklerini belirten Uygur, "Partimiz kurulduğunda 2001 yılında nasıl bir Türkiye vardı, nasıl bir Türkiye tablosu yaşıyorduk, bugün nasıl bir Türkiye var? Hak ve özgürlükler anlamında karanlık günlerin yaşandığı Türkiye, ekonomik anlamda yüzlerce onlarca iş yerinin, bankanın bir gecede battığı, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemdi." dedi.

Uygur, o dönem Türkiye'nin yoğun şekilde terörle mücadele ettiğini, şehitler verdiğini, pek çok askerin gazi olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin 22 yıl boyunca milletin gücüyle yoğrulduğunu, milletin sevdasıyla yürüyüşüne devam ettiğini anlatan Uygur, "22 yıl boyunca Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçiren bir partiyiz. Hem dünyadaki bir ateş çemberinin içindeyiz hem de Orta Doğu'da zulme uğrayan kardeşlerimize umut olan bir lidere sahip bir millet, bir teşkilatımız var. 17 genel ve yerel seçimden hep zaferle çıktık. Milletimizin güçlü desteğiyle bugünlere geldik." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok ve Mustafa Canbey ile Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay yeniden aynı göreve seçildi.