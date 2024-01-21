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AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin: Mardin hak ettiği noktada değil - Son Dakika
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AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin: Mardin hak ettiği noktada değil

AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Mardin'in ticarette, sanayide, ulaştırmada, altyapıda ve turizmde hak ettiği noktada olmadığını belirtti. Erin, Mardin'in potansiyelini ve zenginliğini ortaya çıkararak dünyanın gündemine oturacağını söyledi ve kimlik siyasetine hapsedilmiş bir siyasetle başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

AK Parti\'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin: Mardin hak ettiği noktada değil
21.01.2024 - 21:28,
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AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Mardin; ticarette, sanayide, ulaştırmada, altyapıda ve turizmde kesinlikle hak ettiği noktada değilö dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Abdullah Erin için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Partililerin karşıladığı Erin, konvoy eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Programa AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve partililer katıldı.

'MARDİN, DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURACAK'

Toplantıda konuşan Erin, kentin önemli sorunlarının ortadan kaldırıldığını ifade ederek, Mardin'in bir evladı olarak büyük bir sorumluluk ve onur olarak kabul ettiğim Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım. Mardin eşsiz bir şehir, medeniyetin beşiğidir. Tarımın, ticaretin, lojistiğin tam merkezinde yer alan en önemli şehirlerden biri. Turizmde dünyanın sayılı merkezleri ile büyük mücadeleyi ortaya koyabilecek zenginliğe sahip bir iliz. Bütün ilçelerimiz dünyada ilgili sektörlerle rekabet edebilecek potansiyele sahip. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanımız liderliğinde Mardin'imizin yıllarca birikmiş sorunlarının önemli bir bölümü ortadan kaldırıldı. Bütün bunlara rağmen Mardin ticarette, ulaşımda, altyapıda ve turizmde hak ettiği noktada değil, çünkü Mardin, çok daha büyük bir potansiyeli ve zenginliği barındırıyor. Büyükşehir Belediyesini birlikte aldığımızda çok kısa sürede Mardin, dünyanın gündemine oturacak. Dünya medeniyetlerine öncülük etmiş olan bu toprakları, örneklik teşkil eden bu kadar büyük bir hazineyi, siyaseten dar, anlaşılmaz kimlik kavgasını dönüştürürseniz en büyük ihaneti etmiş olursunuz. Kimlik siyasetine hapsedilmiş bir siyasetle bir yere varma şansımız yok. Kürt, Türk, Arap olmaktan mutluluk duyacağız, iftihar edeceğiz. Memleketimize, milletimize daha fazla hizmet etmenin kavgasını vereceğiz. Her renge ve farklı kültüre, anlayışa gideceğiz. Bugüne kadar farklı siyasi partilere oy vermiş kardeşlerimizin hepsine gideceğiz, derdimizi anlatacağız. Nezaketimizden taviz vermeyeceğizö dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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