AK Parti Milletvekili Açıkkapı: Türkiye, tehditlere boyun eğmeyecek - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Açıkkapı: Türkiye, tehditlere boyun eğmeyecek

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik tehditkar sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıkkapı, Türkiye'nin ne Yunanistan'ın ne de başka bir ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke olmadığını vurguladı. Ayrıca, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatma girişimlerine de değinen Açıkkapı, Yunan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması hükümlerine uymasını istedi.

23.07.2024 15:07
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Türkiye, ne Yunanistan'ın ne de bir başka ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğine dikkati çeken Açıkkapı, "İnsan olmanın gereğini maalesef ne dünya ne de İslam ülkelerinin birçoğu yerine getiremiyor, çok üzgünüz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılı etkinliklerinin büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Açıkkapı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ardından Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in de Türkiye'ye yönelik "boyundan büyük" sözler sarf ettiğini söyledi.

Yunan Bakan Georgiadis'in "Türkiye'ye bir gece ansızın biz gelebiliriz" dediğini aktaran Açıkkapı, "Türkiye, ne Yunanistan'ın ne de bir başka ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke değildir. Binlerce yıllık köklü tarihiyle, asker millet hüviyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti bu tür basit ve aptalca söylemlere daha fazla bir şey söylemeyecek, hadlerini bilmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın özellikle Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatma girişimleri bulunduğunu dile getiren Açıkkapı, bu konuda Yunan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması hükümlerine uymasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Açıkkapı: Türkiye, tehditlere boyun eğmeyecek - Son Dakika

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