AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek vermek için Fındıklı Mahallesi'ni ziyaret eden Bayraktar, partililer tarafından meşalelerle karşılandı.
Bir kahvehanede düzenlenen sohbet toplantısına katılan Bayraktar, burada vatandaşların sorularını yanıtladı.
Bayraktar, yaptığı konuşmada, İlçe Başkanlığı döneminde başarılı çalışmalarından dolayı genel merkez tarafından başkan adayı gösterilen Kurt'un her zaman yanında olacaklarını söyledi.
İlçedeki sorunların çözümü konusunda Kurt'a kapılarının her zaman açık olduğunu aktaran Bayraktar, "Allah yolunu açık etsin." diye dua etti.
Başkan adayı Kurt ise 31 Mart'ta seçilmesi durumunda vatandaşların sorununu çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını söyledi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Milletvekili Bayraktar, Fındıklı Mahallesi'nde halkla buluştu - Son Dakika
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