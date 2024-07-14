AK Parti Milletvekilleri 15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Etti

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AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz Gazisi Ebubekir Keskin'i evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tüfenkci·, burada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle devam etti:

"Vatan size her zaman minnettar olacaktır. Cesaretinizle, duruşunuzla tüm dünyaya sağlam bir mesaj verdiniz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha tekrarlamakta fayda var; Türkiye'de halktan daha büyük bir irade yoktur. 15 Temmuz esasında he boyutuyla farklı mesajları içerisinde barındıran bir kahramanlık destanıdır. Çocuklarımıza bırakacağımız bir kahramanlık madalyasıdır. Malatyalı gazimiz Ebubekir Keskin'e ve onun nezdinde tüm gazilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Enes Gün'ü ziyaret etti.

Milletin gücünün üstünde bir gücün olmadığını belirten Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin gücünün üstünde başka bir güç yoktur sözleri ile halkımızı sokaklara çıkması noktasındaki çağrısı ve milletimizin imanlı duruşu çok kıymetli önemliydi. O gece ülkemizin bölünmesi, parçalanmasını hedef edinmişlere verilecek cevaplar verildi." ifadesini kullandı.

Gazi Enes Gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası beraberindeki aile yakınları ile şehit olmak için sokağa çıktığını anlattı.