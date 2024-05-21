AK Parti Milletvekillerinden DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'a Tepki - Son Dakika
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AK Parti Milletvekillerinden DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'a Tepki

AK Parti Milletvekillerinden DEM Parti Milletvekili Ali Bozan\'a Tepki

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, Kobani olaylarıyla ilgili Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, AK Parti sıralarından tepki gösterildi. Bozan'ın konuşmasının ardından AK Parti sıralarından tepkiler gelmeye başladı.

21.05.2024 23:48
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, Kobani olaylarıyla ilgili Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, AK Parti sıralarından tepki gösterildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Partilerin grup önerilerinin ardından fahiş fiyatlar ve stokçuluğa ilişkin cezaları içeren kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi. Teklifin 6. madesinin görüşüldüğü sırada DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine AKP'lilerden tepki geldi.

"Önce saraydan izin alın sonra konuşun"

Bozan, "O IŞİD ki iki Türk askerini diri diri yaktı. İşte bunlar unutulmayacak. Bu halk sizin kirliliklerinizi bu kumpas davasıyla daha net gördü. Siz IŞİD'den yana tavır tutarak Kobani düştü düşüyor dediniz, IŞİD'i, bahçenizde büyüttünüz, sofranızda ağırladınız. Kumpas davasında verdiğiniz kararla barbar IŞİD çetelerini ve taraflarını sevindirdiniz. Konuşmak için saraydan izin aldınız mı, önce saraydan izin alın sonra konuşun. Telefonlarınıza konuşabilirsiniz diye mesaj gelmedi" dedi.

Bu sırada AKP sıralarından "Terbiyesiz, ahlaksız" sözleri yükseldi.

Bozan, "ilk ölüm olaylarının 7 Ekim'in ardından Muş'ta meydana geldi. Erdoğan 'Kobani düştü düşüyor' dedikten sonra. Kobani olaylarını tahrik eden kişi Erdoğan'ın ta kendisidir. İşte bu gerçeğin burada söylenmesi zorunuza gidiyor. Sizin bir defa Kobani olaylarında kaç kişinin hayatını yitirdiğinden haberi yok" dedi.

Bozan'ın konuşmasının ardından AK Parti sıralarından "Sen kimsin Cumhurbaşkanı'na laf söylüyorsun" diye tepkiler gelmeye başladı. Milletvekillerini sakinleştirmeye çalışan TBMM Başkanvekili Adan, "Bu bağırtı ve çağırtıyla elde edilen netice nedir?" diyerek tartışmaların üzerine grup başkanvekillerine söz verdi.

"AK Parti bu davada müdahillik talebinde bulundu"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu davada AK Parti müdahillik talebinde bulunmuştur ve kabul edilmiştir. Siz kendi fikrityatınızın sizi destekleyen veya sizin desteklediğiniz terör örgütünün kampanyasını Meclis Genel Kurulu'na taşıyorsunuz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "siyaset kurumu konuşmayacak milletvekilleri konuşmayacak da kim konuşacak. Biz siyasetimizin gücünün farkındayız ama birileri bizim siyasetimizin gücünün farkında oldukları için bizi siyasetten meclisten yargı sopasıyla tasfiye etmeye çalışıyorlar. Siz davayı yolda bırakalı çok oldu. 16 Mayıs akşamında Ergenekoncuları, 28 Şubat'çıları bırakıp Kürtlere yüzlerce yıl ceza vererek davanızın Kürt düşmanlığı olduğunu açıkça ortaya koydunuz" diye konuştu.

"Erdoğan 1044 hakim ve savcının karşısında 'bu karardan memnunuz' diyor"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, Zengin'in "görülmekte olan bir dava hakkında önerge verilemez, oturum yapılamaz" sözlerini doğru bularak, "Ama kendisine Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu'nu da hatırlatırım. Bu ne? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işliyor. Nerede sarayda... 1044 hakim ve savcının karşısında biz bu karardan memnunuz diyor. Cinayet iddiasında katillik iddiasından vazgeçiyor bu bir isyan girişimidir diyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekillerinden DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'a Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekillerinden DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'a Tepki - Son Dakika
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