AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan\'ın Babası Süleyman Arslan\'ın Cenazesi Kars\'ta Defnedildi

Amasya'da Yolcu Otobüsünde 3 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.