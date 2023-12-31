AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, 2023 senesinin hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olduğunu, 6 Şubat'ta yaşanan acının yüreklerdeki yangınının hala sönmediğini belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde binlerce insanı kaybetmenin derin kederini yaşadıklarını vurgulayan Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün vesilesi ile hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Diğer taraftan başta Filistin olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun savaşın korkunç karanlığı içinde kalan tüm mazlumlar için de kötü günlerin geride kalmasını temenni ediyorum. 2023 yılı bizlere bir kez daha gösterdi ki binlerce yıllık devlet geleneğimiz, bir birine kopmaz bağlarla bağlı aziz milletimiz her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içerisinde türlü zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Şimdi yeni bir yıla giriyoruz. Mutluyuz, umutluyuz. Yarınlarımızı daha güzel inşa etmek üzere daha büyük bir gayretle çalışacağız. Geride bıraktığımız yılda yapılan genel seçimlerden bir kez daha zaferle çıkan AK Partimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin imarı için çalışacaktır."

Bereketli toprakları, eşsiz doğası ve sımsıcak insanları ile gönüllerde müstesna yeri olan Muğla için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Mete, kente kazandırılan her bir yatırımın yeni yılda, yeni yatırımlarla taçlanması için mücadele edeceklerini bildirdi.

Mete, 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti belediyeciliği ile henüz tanışmamış ilçeleri ve büyükşehri AK Parti ile tanıştıracaklarını, bunun için var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.