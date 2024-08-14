AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

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AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul İl Başkanlığı'nda program düzenlendi.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, programdaki konuşmasında, partisinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Nice 23 yıllara. Şuna inanıyorum ki kurduğumuz bu parti Türkiye var oldukça olacaktır." dedi.

Partinin kurucularından biri olduğunu, kurucu il başkanlığı yaptığını ve teşkilatın kurulmasında görev aldığını anlatan Büyükkaya, bundan dolayı gururlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Büyükkaya, 23 yıl geçmesine rağmen heyecanını kaybetmediğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi aşk olmadan meşk olmuyor. Önce aşık olacaksın, seveceksin ve inanacaksın ki inandığın gibi hareket edebilesin. İnanmazsan o işi götüremiyorsunuz. Kapı arasında sevda hiç ama hiç olmuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da partinin ilk kuruluş günü "Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediğini hatırlatan Büyükkaya, Türkiye'nin 23 yılda güven duyulan bir ülke haline geldiğini kaydetti.

"Ne sıkıntılar atlattık diklenmeden dik durmayı bildik"

Bugünlere kolay gelmediklerini belirten Büyükkaya, "Ne sıkıntılar atlattık ama bir şeyi bildik, diklenmeden dik durmayı. Diklenmeden dik durarak hem içimizdekilere hem de dışımızdakilere hem gerekli dersi verdik hem de ayakta tutmayı becerdik." diye konuştu.

Büyükkaya, milleti temsil eden insanlar olarak göreve geldiklerini, milletin kalbinde de ruhunda da yer ettiklerini, bunun için 23 yıldır iktidarda olduklarını söyledi.

Son yapılan cumhurbaşkanı seçimine işaret eden Büyükkaya, şunları kaydetti:

"Bu seçime bakalım. Bu seçimde ekonomik kriz vardı değil mi? Ama bu millet bize, Cumhurbaşkanı'mıza güvendi ve ülkenin yönetimini bize teslim etti. Ancak mahalli seçimlerde ise milletimiz bize 'Kendinize gelin. Bizi sizi tanıdığımız, bildiğimiz gibi görmek istiyoruz.' mesajını verdi. Bu mesajı asla göz ardı etmemeliyiz. Geçmişe göz attığımızda muhalefet mahalli idarelerindeki başarısızlıkları sonucunda iktidara gelemez oldu. Biz ise mahalli idarelerdeki başarılarımızla iktidara geldik. Bu inceliği de asla gözden kaçırmamamız lazım. 23 yıllık, tam olgunluk çağına gelmiş bir partinin üyeleri olarak şimdi daha çok hizmet aşkıyla olmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun etrafında kenetlenerek, saflarımızı sıklaştırarak aynı hedefe aynı yolda yürümemiz lazım. Bunu başardığımız zaman biliniz ki daha büyük başarıların ve bu millete hizmet etmenin yolu da açılacaktır. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da inşa edeceğiz."

"İnanıyorum ki partimiz asırlar devirecektir"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk, davanın bugünlere gelmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün dava kardeşlerine teşekkür etti, kuruluşundan bugüne partide görev alıp ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Siyasi hareketlerin belirli sosyolojileri kendilerine dayanak edindiklerini ve bunlar var olduğu sürece var olmayı sürdürdüklerini ifade eden Öztürk, AK Parti'nin kurulduğu ilk gün "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla yola çıkmış bir parti olduğunu aktardı.

AK Parti'nin kuruluşunda dayandığı sosyolojinin; ötekileştirilen, kenara itilen, bazen yok sayılan bazen de yok edilmek istenen sosyoloji olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu sosyoloji liderimizin ifadesi ile 'sessiz yığınlar', 'kısık sesliler'dir. Ancak bu sosyoloji AK Parti'mizin başarısı ile tamamıyla değişmiş ve dönüşmüştür. Artık hakkı yenen, ötekileştirilen, yok sayılan ve yok edilmek istenen bir sosyolojiden bahsetmek mümkün değildir. Bugün partimiz adına tehlike olarak yorumlanan bu sosyolojik değişim esasında bizim başarımızdır. Bunu başarmak için kurulduk ve bunun için yola revan olduk. Şimdi yapılması gereken yeni sosyolojiyi bir yandan tanımlarken, öte yandan inşa etmektir. Yeni sosyoloji tanımlamak her siyasi parti için olduğu gibi bizler içinde hayati önem taşımaktadır. İnanıyorum ki liderimizin öncülüğünde Ak kadrolar bu süreci başarıyla tamamlayacak ve partimiz asırlar devirecektir."

Öztürk, partisinin kuruluşunun 23'üncü yılını kutlayarak, "Bu bağlamda 23 yılın tecrübesi, 23'üncü yaşın dinamizmi ve enerjisiyle millete hizmet yolunda çıkmış olduğumuz bu yolculuğun çağlar aşması ve çağlar açması niyetimiz ve gayretimizdir. 'Bu şarkı burada bitmez.' diyerek yola çıktığımız bu kutlu mücadele de bu şarkının sözlerini milletimiz yazmış Ak kadrolar bestelemiş yıllarca milletimiz tarafından terennüm edilmiştir. Bu şarkı on yıllarca söylenmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve canlı yayınla ekrana yansıtılan AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nı izledi.

Programa, bazı İstanbul milletvekilleri, il ve ilçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanları, AK Parti'li belediye başkanları ile bazı teşkilat üyeleri katıldı.