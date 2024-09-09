Vural'dan Kurt'a SGK Borcu Eleştirisi - Son Dakika
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Vural'dan Kurt'a SGK Borcu Eleştirisi

Vural\'dan Kurt\'a SGK Borcu Eleştirisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, belediyelerin SGK borçlarının tahsili konusunda baskı yapıldığını öne süren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a eleştirilerde bulundu.

09.09.2024 16:20
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, belediyelerin SGK borçlarının tahsili konusunda baskı yapıldığını öne süren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a eleştirilerde bulundu.

Vural, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Kurt'un SGK borçlarının tahsiline karşı yalnızca CHP'li belediyelere baskı yapılacağını iddia ettiğini anımsatarak, Kurt'un mübalağanın dozunu kaçırdığını belirtti.

Kurt'un, TOKİ'nin sosyal konut inşaatını mühürleyip durdurduğunu iddia eden Vural, "Şahıslara ait kaçak üç villayı yıkmayı başaramadı. Bir de halkı 06 plakalı araç masallarıyla oyaladı. TOKİ'nin inşaatını mühürlerken yoldan 06 plakalı araç geçmemiş demek ki." dedi.

Vural, Kurt'un SGK borçları için neredeyse feryat ettiğini, vatandaştan topladığı asfalt parası ve emlak vergisi gibi alacaklar için aynı duygusallığı gösteremediğini öne sürerek, "Geçmiş liderleri Kılıçdaroğlu mantığı ile ilerleyip SGK batışını yeniden görmek istiyorlarsa o eski Türkiye'de mümkündü. Emlak vergisini tahsil etmek için icra emri gönderen, vatandaşın kapısına dayanan sen değil misin? Devletimizin kurumu olan SGK herkese eşit yaklaşarak alacaklarını tahsil etmeye kalktığında bunun adı nasıl oluyor da baskı oluyor? Yol ve kaldırım yapmak zaten belediyenin görevi, ama bu görevini bile yerine getirmek için vatandaştan para toplamaktan çekinmiyorsun." ifadesini kullandı.

Vural, CHP'li belediyelerin, şehirdeki her yatırımın önüne set çekmek için dava üstüne dava açtığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt inşaatları bile durduruluyor, üzerine de hukukun hükümete hiçbir şekilde dokunamayacağı masalı anlatıyor. Masallar anlatmak, gerçekleri çarpıtmak artık bir alışkanlık haline geldi. O halde vatandaşta 'emlak vergisi borcum yok demiyorum ama önce komşumdan al' desin bakalım böyle bir şey olabilir mi? Odunpazarı'nı günden güne daha fazla borçlandırmak yerine bunu bir an önce kapatmayı deneyin."

Kaynak: AA

Kazım Kurt, Odunpazarı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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