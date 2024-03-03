Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, hizmet ve projelerini anlattı.
Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, halihazırda da Sincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ercan'ın bundan sonra da olağanüstü hizmetler yapacağı kanaatinde olduğunu belirtti.
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ulaşım sorununa değinen ve bu kentlerdeki belediye başkanlıklarının ulaşım hizmetlerini eleştiren Elitaş, "31 Mart tarihinde inşallah bize gönül vermiş bu sevdayı içine sindirmiş insanları sandığa götürüp Cumhur İttifakı'nı yerelde de iktidar yapabilmek en önemli şiarımız, en önemli gayretimiz olması gerekir." dedi.
Ercan projelerini paylaştı
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Ercan ise 5 yıl boyunca Sincan'a çok şey yaptıklarını, daha da çok hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.
Ankara'da temel belediyecilik hizmetlerini yapamayan bir büyükşehir belediye yönetimi olduğunu savunan Ercan, "Belediyecilik kitaplarda, mevzuatta yazdığı gibi değil. Vatandaşın gönlündeki belediyecilik çok geniş. Dünyanın en güzel belediyecilik örneğini ortaya koysanız yolundan, kavşağından, tesislerinden vesaire... Vatandaşın gönlüne girmemişseniz hiçbir kıymeti yok." dedi.
Ercan, görev süresi boyunca Sincan'a yaptığı hizmetleri anlattıktan sonra seçildiği takdirde yapacakları projeleri paylaştı.
Engelsiz yaşam merkezi, engellilere ve ailelerine yönelik mola evleri ve dijital kampüs yapacaklarını, kütüphane, kıraathane ve kafeyi birleştiren "Mahal Sincan" kuracaklarını anlatan Ercan, ilçedeki 350 dönümlük orman arazisini belediye uhdesine kazandırdıklarını ve burada yeni projeler gerçekleştireceklerini, Sincan Spor Vadisi oluşturacaklarını söyledi.
"Doğa Kart" projesini hayata geçireceklerin anlatan Ercan, "Eko Çocuk Çiftliği" projesiyle çocukların kendi tarımını yapabileceğini ve spor tesislerinin sayısını da artıracaklarını dile getirdi.
Toplantıya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar da katıldı.
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