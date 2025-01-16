AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan tünel müjdesi

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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Çamlıbel Tüneli'nin 2025 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 4 bin 735 metre uzunluğundaki çift tüp tünel projesiyle, özellikle kış şartlarında büyük zorluk çıkaran Çamlıbel Geçidi'nin artık sürücüler için hem daha güvenli hem de konforlu hale geleceğini belirtti.

Projenin Sivas ve Tokat arasındaki ulaşımı hızlandıracağını, bölgesel ticaret ve turizme de büyük katkı sağlayacağını aktaran Aksu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aksu ayrıca Sivas'ın içme suyu temini projesi kapsamında 2025 yılı yatırım programına alınan Hafik-Koç regülatörü projesinin de hayırlı olmasını temenni etti.

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