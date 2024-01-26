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AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı kararı değerlendirirken, İsrail'in soykırım politikalarının uluslararası hukuk bağlamında ele alınması gerektiğini belirtti. Çelik, kararın Filistin halkının adalet taleplerine vesile olmasını dilediklerini ve uluslararası toplumla birlikte İsrail'in işgal ve soykırım politikalarına karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü: İsrail\'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı
26.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:55
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan kararı değerlendirirken "Karar, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Netanyahu yönetimi, Filistin'de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından UAD'nin, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail kararı soykırım çerçevesinde önemli bir gelişme
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik


Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanının kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Uluslararası Adalet Divanının kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm insan hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz.

"NETANYAHU YÖNETİMİ TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Uluslararası toplumla birlikte bu kararı takip edecek ve İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu katliamları durdurmak üzere mücadele etmeye devam edeceğiz. Netanyahu yönetimi, Filistin'de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir. Uluslararası Adalet Divanının kararı noktasında yasal başvurucu olan Güney Afrika yetkililerine ve halkına, insan hakları hukukçularına ve davayı yerinde takip eden milletvekillerimize müteşekkiriz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail kararı soykırım çerçevesinde önemli bir gelişme

NE OLDU?

UAD, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Kaynak: AA
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