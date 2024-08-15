AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye ziyareti hakkında konuştu

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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, Abbas'ın ziyaretinin, temmuz ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitabına eş zamanlı olarak planlandığını, Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken Abbas'ın da TBMM'ye hitap edeceği şekilde bir planlama yapıldığını, ancak bunun Abbas'ın programına uymadığı için gerçekleşmediğini söyledi.

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti hakkında konuştu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağı haberi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız derhal talimat verdiler ve Sayın Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesiyle ilgili bir girişimde bulunulmasını, Netanyahu Amerikan Kongresi'nde konuşurken eş zamanlı olarak Sayın Abbas'ın da TBMM'de konuşmasını arzu ettiklerini ifade ettiler. Sayın Abbas konuşurken, Sayın rahmetli şehit Haniye'nin de bulunmasını arzu etmişlerdi. O şekilde bir planlama söz konusuydu, Meclis Başakanımız ile de istişaresi bu şekilde yapılmıştı. Fakat daha sonra Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması, o tarihte de Sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle Türkiye'ye ziyarette bulunamamasından bu gerçekleşemedi."

"İki devletli çözüme varılıncıya ve soykırım sorumluları yargılanıncaya kadar herkesin bulunduğu bölgede tehdit altındadır" diyen Çelik, uluslararası kurumların İsrail'in eylemlerine yönelik reaksiyonlarını yetersiz kalmakla eleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM'de Afrika'nın temsil düzeyini işaret ederek, BM sistemini eleştirmesini hatırlatan Çelik, Guterres'in eleştirisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözleri ile uyumlu olduğunu ifade etti.