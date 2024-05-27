AK Parti Teşkilatlarından 27 Mayıs Darbesi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Teşkilatlarından 27 Mayıs Darbesi Açıklaması

AK Parti Teşkilatlarından 27 Mayıs Darbesi Açıklaması

Erzurum, Kars ve Ağrı'daki AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, darbenin milli iradeye zarar verdiği vurgulanırken, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının Türkiye'ye yaptığı hizmetler hatırlatıldı. Ayrıca, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve demokrasi mücadelesi de vurgulandı.

27.05.2024 14:32
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Erzurum, Kars ve Ağrı'daki AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ın milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, vicdanlara, hukuka, tarihe insanlığa silinmez bir leke bıraktığı belirtildi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa süre içinde gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'ye çağ atlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammediye'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar, çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamıştır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari "Yassıada Yargılamaları" ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur."

Açıklamada, 15 Temmuz'da aynı senaryonun tekrarlanmak istendiği belirtilerek, "Milletimiz vakur duruşuyla iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, canlarını demokrasi uğruna feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör de parti binaları önünde basın açıklaması yaparak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilatlarından 27 Mayıs Darbesi Açıklaması - Son Dakika

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