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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Arvas, hizmet kalitesini artırmak ve kentin geleceğini şekillendirmek için büyükşehir belediyesinin kurumsal kapasitesini güçlendireceklerini belirtti. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve adalet anlayışıyla belediyecilik hizmetleri sunmak için çalışacaklarını ifade etti. Arvas, yeni sosyal donatı alanları, caddeler ve bulvarlar yaparak Van'ı cazibe merkezi haline getireceklerini ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.

02.02.2024 19:23
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti.

Arvas, seçim çalışmaları kapsamında, Memur-Sen, HAKSİAD, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Özel Halk Otobüsleri Derneği, TÜMSİAD, Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Van-Bitlis- Hakkari Eczacı Odası şube temsilcileriyle buluştu.

Kentin geleceği için yola çıktıklarını ifade eden Arvas, hizmet kalitesini artırmak için büyükşehir belediyesinin kurumsal kapasitesini güçlendireceklerini belirtti.

Vatandaşların doğumdan ölümüne kadar mahalli müşterek tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getiren Arvas, şöyle konuştu:

"Vatandaşı mağdur etmeden, Vanlıların tavsiye ve önerileri ile kararları hızlı bir şekilde kendi yönetimimize katarak çalışacağız. 'Adalet mülkün temelidir' anlayışıyla belediyecilik hizmetlerini halka sunacağız. Doğru planlama ve yönetimle gelecek belediyeciliği yeniden tasarlayacağız. Bütünleşik bir vizyonla yeni bir Van inşa edeceğiz. Şehirde yeni sosyal donatı alanları, caddeler ve bulvarlar yapacağız. Yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen kültürel ve sanatsal etkinlikler ve buna imkan sağlayacak yatırımlarla şehrimizi cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz."

Belediyeye hizmet için talip olduğunu kaydeden Arvas, "Van'ımızı bölgenin markası yaparak, 'Yeni Yüzyılda Yeni Van' anlayışıyla şehrimizi yıldızı parlayan yeni bir kent yapacağız. Örnek bir belediyecilik için çalışacağız. AK Parti belediyeciliği dünyaya örnek bir belediyeciliktir. Van'ın kronikleşmiş, bir an evvel çözülmesi gereken sorunları için çalışıyoruz, projeleri üretiyoruz. Yakın zamanda bunları da kamuoyuna sunacağız." diye konuştu.

Arvas'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, MDK üyesi Zahir Soğanda, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
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