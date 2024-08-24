AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nin Restorasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nin Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Kalesi'nin güneyindeki 'Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılmasına yönelik kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Türkmenoğlu, bölgenin kültürel belleğine dair önemli izler barındıran Eski Van Şehri'ni ülkenin kültürel cazibe merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

24.08.2024 11:46
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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Alanda yürütülen çalışmaları inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Türkmenoğlu, bölgenin kültürel belleğine dair önemli izler barındıran Eski Van Şehri'ni sahip olduğu tüm değerlerle ülkenin kültürel cazibe merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için belirledikleri yol haritasının arkeolojik kazılar, restorasyon uygulamaları ve çevre düzenleme çalışmaları olmak üzere üç ayak üzerinde kurgulandığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Ermeni çetelerinin ayaklanmaları ve Rus işgaliyle tahrip edilen ve kaderine terk edilen Eski Van Şehri'ni yeniden ayağa kaldıracağız. Hüsrev Paşa ile Kaya Çelebi camileri 2010'da restore edildi ve ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Valiliğimizin desteğiyle Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı'nda çalışmalar yürütüyoruz. Toprak altındaki tarihi gün yüzüne çıkartacağız. Bulunduğumuz alanda kazı çalışmaları yürütülüyor. Tamamlandığında burası kentin tarihine, turizmine ve kültürüne önemli katkı sunacak. İlimize çok anlamlı bir eser kazandırmış olacağız."

Van'ın 100 yıllık master planını da hazırladıklarını ifade eden Türkmenoğlu, "Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ilimize gelerek master planın tanıtımını yaptı. Gastronomi, ekonomi, kültür ve turizmle ilgili konular rapor haline getirildi. Bu süreçte yapılacaklar anlatıldı. Yakın tarihin kültür mirası içinde yer alan Eski Van Şehri de bu proje içinde yer alıyor. Hoşap, Ayanis, Çavuştepe kaleleriyle ilgili çalışmalar da yer alıyor. İlimizin tarih, kültür ve turizm gibi tüm alanlarda gelişmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nin Restorasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nin Restorasyon Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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