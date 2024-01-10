AK Parti ve MHP Kayseri İl Başkanlarından Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üzüm, mesajında, basın çalışanlarının halkın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğunu vurguladı.

Vatandaşın haber alma ve bilgi edinmesini sağlayan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirten Üzüm, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki şehrimizde, ülkemizde ve dünyada olan olaylara kıymetli gazetecilerimiz sayesinde herkes kolaylıkla doğru ve tarafsız bir şekilde ulaşabiliyor. Yaptığımız çalışmaların tarafsız ve net bir şekilde toplumumuza iletilmesinde hiç şüphe yoktur ki en büyük aracılardan bir tanesi gazetecilerimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı topluluğumuza ileten kıymetli gazetecilerimiz, tarafsız ve net bir şekilde aynı duyarlılıkla kadim şehrimiz Kayseri için çalışarak, tanıtımımıza katkı sağlamaya devam edeceklerdir."

Demirezen de basının, toplumların ve demokrasinin temel taşı, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda sahip olduğu rol ile gelişme ve kalkınma için en önemli mekanizma olarak karşımıza çıktığını aktardı.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarını yürüten basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Demirezen, "Demokrasilerin işlev ve denetiminde çok büyük rol oynayan basın, tarafsız ve hür olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle özellikle gece gündüz demeden her şartta görevlerini ifa eden basın mensupları başta olmak üzere toplumun bilgilenmesinde ve haber almasında aktif olarak bulunan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.