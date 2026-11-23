Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem tarımda güneş enerjisi santrali (GES) kullanan çiftçilere 750 milyon lira ceza kesildiğine işaret ederek, "GES'e geçişi destekleyen bizleriz. Hem banka kredi verdi hem çiftçiye bu noktada destekler verildi. Şimdi de bunun giderilmesi lazım" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 127 bin 355 megavata ulaştığını belirterek bunun 91 bin 880 megavatının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyledi.