AK Partili Fatma Aksal, Keşan\'da Roman vatandaşlara yönelik projeleri görüştü

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Romanları Derneği Başkanı Bülent Denkçi ile partisinin Keşan İlçe Başkanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, Roman vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar, hayata geçirilebilecek projeler ile vatandaşların talep ve beklentileri ele alındı.

Aksal, Roman vatandaşların taleplerini dinlemeye ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Edirne Vali Yardımcısı Coşğun'dan İl Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Coşğun, Ayhan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Coşğun'a teşekkür etti.