AK Partili Kaya: Türkiye istikrarlı şekilde büyüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu kadar büyük bir savaşın yanı başımızda sürdüğü bir dönemde Türkiye, istikrarlı bir şekilde büyümesine ve güçlenmesine devam ediyor. Türkiye masada oyun kuran bir ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerliyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaret ve programa katılmak üzere Düzce'ye geldi. Kaya, ilk olarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesi Çalıcuma köyündeki baba evini ziyaret etti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan ile sohbet eden Kaya, anne Baysan'a çiçek verdi. Buradan Düzce Valiliği'ne geçen Kaya, Düzce Valisi Mehmet Makas tarafından karşılandı. Yöresel kıyafetli çocukların çiçek verdiği Kaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Makas ile görüştü.

'TÜRKİYE, İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜMESİNE VE GÜÇLENMESİNE DEVAM EDİYOR'

Daha sonra Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce İl Başkanlığı Temmuz Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, dünyanın yeniden şekillendiğini ve uluslararası dengelerin yeniden kurulduğunu belirtti. Kaya, "Yakın coğrafyada sınırların yeniden çizilmesi amacıyla büyük savaşlar ve mücadeleler yürütüldü. İran ve Orta Doğu bir ateş çemberi. Kuveyt'ten Bahreyn'e kadar her gün füzelerin konuştuğu en sıcak çatışmalar yanı başımızda yaşanıyor. Bu kadar büyük bir savaşın yanı başımızda sürdüğü bir dönemde Türkiye, istikrarlı bir şekilde büyümesine ve güçlenmesine devam ediyor. Türkiye masada oyun kuran bir ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerliyor." diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ ÖNEMİ TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNE SERİLDİ'

NATO zirvesinin Türkiye'nin dünyadaki güçlü rolünü bir kez daha perçinlediğini vurgulayan Kaya, "Türkiye'nin küresel ölçekteki önemi tüm dünyanın gözü önüne serildi. Zirvedeki başarı dünya gazetelerinde geniş yankı buldu. Biz Türkiye olarak, AK Parti iktidarı olarak dünyanın en önemli uluslararası zirvelerinden birine yüz akıyla ev sahipliği yaparken, birileri yine koltuk kavgasıyla ve liderlik yarışıyla Türkiye'nin gündemini işgal ediyordu. Partilerini kurdular, ancak kendi iç çekişmelerinden başlarını kaldıramadılar." ifadelerini kullandı.