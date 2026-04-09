AK Parti\'nin kazandığı seçimde CHP\'li üye \'boş\' oy attığını itiraf etti

09.04.2026 18:43
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy çoğunluğuna rağmen geçtiğimiz günlerde yapılan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimleri AK Parti'ye kaybetmesinin yankıları sürerken CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, kendi adaylarına boş oy atan parti üyesini tespit ettikleri ve kendisinin de bu olayı itiraf ettiğini söyledi.

CHP'nin 10, AK Parti 8, MHP 2 ve İYİ Parti'nin 2 sandalye sahibi olduğu Bilecik İl Genel Meclisindeki seçimlerde, mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 11, CHP'nin İsmail Hakkı Elmas 9 oy alırken, 2 oy boş çıktı. Bu sonuçlar sonrasında mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 3 yıllık dönem için yeniden başkan seçilmişti.

CHP'Lİ ÜYE BOŞ OY ATMIŞ

Seçim sonrası 10 sandalyesi bulunan CHP'ye 9 oy çıkması şok etkisi oluştururken, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, seçimlerinde kendi adaylarına boş oy atan parti üyesini tespit ettikleri ve kendisinin de bu olayı itiraf ettiğini söyledi.

Özdemir şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclisi başkanlığı seçimiyle ilgili bir malum kazası yaşadığımızı tüm kamuoyu biliyor. Bu olaydan sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde, partimizin tüzükleri ve partimizin bugüne kadarki ilkeleri doğrultusunda gerekeni yapmak adına araştırmayı başlattık. Bu araştırma esnasında tabii ki elimize bir takım doneler geçti.

Bu donelerden yola çıkarak bu kişiyi tespit etmeye çalıştık. Şimdi İl Genel Meclis Başkanlığı seçimine gittiğimizde küçük bir seçim sandığı vardı. Küçük bir seçim sandığı olduğu için seçim sandığında atılan oyların hepsi üst üste düşüyordu. Üst üste düştüğü için kimin nereye oy verdiği oyların sayımı sırasında da ortaya çıkıyordu. Biz bu konuda özellikle sandığın karışmasını istedik, ama sandık çok küçük olduğu için karışma olmadı. Karışma olmadığı için bir, iki, üç açılıyor AK Parti, sonrasında CHP, CHP ve 7'nci oya gelince boş. Sonra yine bizim adayımızın oy çıkıyor.

İSTİFA ETTİLER

Yani buradan anladığımız bizim yedinci sırada oy kullanan Mehmet Gündüz arkadaşımız burada boş attığı ortaya çıkıyor. Seçime geldikten sonra İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımız 'Bu zan altında duramayız, biz bu zan altında barınamayız. Dolayısıyla biz onurumuzla istifa ediyoruz' diye hem partiden hem de İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa dilekçeleri bizzat tarafıma ilettiler."

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir

"BAŞKANIM EKMEĞİMLE OYNAMAYIN"

Özdemir, açıklamasının devamında, bu olayın ortaya çıkmasının ardından 10 kişiyi tek tek odasına çağırdığı anlatarak şu ifadeleri kulladı: "İlk olarak sıra İnhisar İl Genel Meclis Üyesi arkadaşımız Mehmet Gündüz'e geldiğinde 'Neden yaptı' dedim. Bana 'Başkanım ben yapmadım' demesi üzerine görüntüler olduğu ve izlemesi gerektiğini söylememin ardından itiraf etti kendinin yaptığını, bizim için itiraf etmesi yeterli değil. Bunu nasıl yaptığı bizim için önem arz ediyor. Kendisine sormama rağmen kendisi şunu söyledi, 'Buradan çıkalım başkanım arkadaşlarının yüzüne bakamam ve dışarıda bu konuyu detaylarıyla size anlatacağım' dedi.

Gittiğimizde kendisi iki kişinin kendisiyle görüşmeye geldiğini, kendisine birtakım vaatlerde bulunduğunu, bunun ekonomik vaatler olduğunu, iş vaatleri olduğunu, terfi vaatleri olduğunu bütün bunların hepsini dile getirdi. Bunları dile getirdikten sonra 'Bana müsaade edin, bunları ben size belgeleyeceğim' dedi. Dün sabah itibariyle kendisini aradım. Bu konuda bir gelişme var mı diye sorduğumda 'Başkanım ne olur ekmeğimle oynamayın' cevabı verdi. 'Bu konuyla ilgili bana biraz süre tanıyın' dedi. Tamam, sana süreyi tanıyoruz dedim ve konu orda bitti."

"DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ"

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Gündüz'ün Disiplin Kuruluna sevk edildiğini anlatarak, "Parti içi yargı organları, parti içindeki organlar bu konuyla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan sonra arkadaşın onurlu davranıp İl Genel Meclisi üyeliğinden de istifa edip ayrılmasını uygun buluyoruz. Kendisinin takdirine bırakıyoruz" dedi.

Özdemir, son olarak, "Bu seçim bana göre tamamen şaibeli bir seçim. Bugüne kadar Bilecik tarihinde görülmemiş bir seçim. Bu olaylara tenezzül edenleri şiddetle kınıyorum. Bu olaylara teşebbüs edip buna aracı olanları, bu konulara girenleri şiddetle kınıyorum. Ama şu andan itibaren bizim nezrimizde seçilen İl Genel Meclisi Başkanı meşru bir başkan değildir, şaibeli bir başkandır. Şaibeli bir başkan olması münasebetiyle kendisine düşen istifa etmektir. İstifa edip seçimi yenilenmesidir. Bu konuda da onların da yeterli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

