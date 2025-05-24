Akademisyen Maaşları Yoksulluk Sınırının Altında

(ANKARA)- Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, akademisyen maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özdağ, "Yoksulluk sınırının altında kalan araştırma görevlisi maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur? Öğretim elemanlarının maaşlarının en az yoksulluk sınırının iki katı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde bir planlama veya taslak çalışma yapılmakta mıdır" diye sordu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, akademisyen maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalmasına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özdağ, TÜRK-İŞ'in 30 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı verilere atıfla, Nisan 2025 itibarıyla dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 78 bin 292 TL olduğunu hatırlattı. Buna karşın, göreve yeni başlayan bir araştırma görevlisinin maaşının yaklaşık 60 bin, 25 yıllık hizmete sahip bir profesörün maaşının ise yaklaşık 90 bin seviyesinde olduğunu belirtti.

Verilerin karşılaştırmalı analizine de yer veren Özdağ, "Profesör maaşının yoksulluk sınırına oranı Nisan 2015'te 1.41 iken, bu oran Nisan 2025'te 1.19'a gerilemiştir. Araştırma görevlisi maaşının yoksulluk sınırına oranı ise 2015'te 0.82 iken, 2025'te 0.78'e düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Akademik personelin yaşam şartlarının ağırlaştığına ve bunun bilimsel üretkenliği doğrudan etkilediğine dikkat çeken Özdağ, ekonomik krizle derinleşen bu durumun yükseköğretimde nitelikli istihdamın devamlılığını tehdit ettiğini vurguladı. Akademisyenlerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade eden Özdağ, "Akademik motivasyonun korunması, bilimsel özerklik ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından akademisyenlerin refahı kritik önemdedir" dedi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının (Araştırma Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör) mevcut maaşlarının yoksulluk sınırı ile kıyaslandığı resmi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Yoksulluk sınırının altında kalan araştırma görevlisi maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

Öğretim elemanlarının maaşlarının en az yoksulluk sınırının iki katı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde bir planlama veya taslak çalışma yapılmakta mıdır?

Akademisyenlerin alım gücünü artırmaya yönelik özel ödeme, ek iyileştirme veya teşvik modeli geliştirilmesi düşünülmekte midir?

Öğretim elemanlarının yurt dışına beyin göçünü azaltmak ve akademide nitelikli insan gücünü korumak adına maaş dışı sosyal destek veya teşvik mekanizmaları geliştirmeyi planlıyor musunuz?"